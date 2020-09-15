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【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%

環球社會熱點 12:28 2020/09/15

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英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國樓價繼續成為香港熱話。有英國智庫指，雖然英國房地產交易量最近數月急增，但估計英國樓市泡沫可能會在來年爆破，英國樓價更可能大跌13.8%。

英國智庫經濟及商業研究中心（Centre for Economic and Business Research， CEBR）發表研究報告指，導致英國房地產銷售及價格飆升的因素，僅屬暫時性，估計隨著該些因素的效力逐漸變弱，英國樓價會在今年稍後回落。

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英國平均樓價破頂 升至245萬 【下一頁】

CEBR指出，政府推出減免印花稅措施、保就業補貼計劃（furlough scheme）等、封城導致早前的需求受壓抑等，都是令最近英國樓市交投活躍的原因。

約翰遜政府在7月宣布，把印花稅寬免至明年3月，首次置業人士購買50萬英鎊（約509萬港元）或以下物業時，毋須支付印花稅。

另外，CEBR估計，受疫情影響，在今年3月至6月期間，有近15萬宗交易都擱置，料會帶動往後數個月的需求。

不過，隨著印花稅減免計劃會在來年4月結束、 保就業補貼計劃亦已完結等因素，相信英國樓價在今年年尾開始回落，直至明年上半年。

責任編輯：林嘉莉

移民 印花稅 英國 約翰遜 樓價

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