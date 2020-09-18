【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）

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【人民幣】人幣中間價5連升報6.7591 離岸人幣曾升穿6.75
基投陣容強勁的內房軟件解決方案商明源雲 （新上市編號：00909） 今日截止招股，外電報道指，公司擬上限定價16.5元。綜合券商數據，明源雲錄得920.2億元孖展認購額，超購逾149倍，其中輝立借出184億元，耀才借出156億元，富途借出124.5億元，信誠借出120億元，大華繼顯借出98億元。
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圖解明源雲招股及業務重點
明源雲計劃發售約3.742億股，集資最多61.7億元，招股價介乎15元至16.5元，一手1000股，入場費16666.3元。公司將於本周五（18日）中午截止招股，預計9月25日掛牌。
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編輯：袁諾曦