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【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享）

即市財經 13:35 2020/09/15

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隨著中國經濟逐步復甦，人民幣滙價過去數月持續回升，已由5月底低位累升逾5%，有愈戰愈勇之勢。人民幣過去數年滙率反覆偏軟，已遭不少港人剔出投資選項之列，隨著滙價持續反彈，投資價值又再顯現。

...

欄名 : 交易講場

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