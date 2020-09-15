【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 即市財經 13:35 2020/09/15 分享： 隨著中國經濟逐步復甦，人民幣滙價過去數月持續回升，已由5月底低位累升逾5%，有愈戰愈勇之勢。人民幣過去數年滙率反覆偏軟，已遭不少港人剔出投資選項之列，隨著滙價持續反彈，投資價值又再顯現。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 2020/09/14 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 2020/09/11 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 2020/09/10 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 2020/09/09 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 2020/09/08 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 中國 美元 美滙指數 經濟 債券 中國人民銀行 債券指數 人民幣 美滙 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入