【美國大選】特朗普：山火是管理不善 與氣候變化無關

美國大選在11月3日舉行,當地持續一個月的山火、氣候變化,成為兩位總統候選人的重要戰場之一。反對在氣候變化上出力的美國總統特朗普(Donald Trump)在訪問加州時,否認加州山火和氣候變化的有關,認為更多是管理不善導致,又指現已開始降溫。拜登則指控特朗普為「氣候縱火犯」。

自8月起,蔓延加利福尼亞州、俄勒岡州和華盛頓州的山火燒毀近200萬公頃的土地,並造成至少35人死亡。

周一(14日),民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)稱特朗普為「氣候縱火犯」(a climate arsonist)。他在特拉華州的一次活動中提到,若特朗普成功連任,未來4年美國將有「更多火焰」(more of America ablaze)。

特朗普訪問西岸期間,他將山火歸咎於當地官員對森林管理不善;加州屬民主黨州分。特朗普亦駁斥他「忽略科學」(ignore the science)的指控,他說:

「它(山火)會降溫,你會看到的……我認為科學並不知道這些。」

(It'll start getting cooler, you just watch... I don't think science knows actually.)