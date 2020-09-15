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【美國大選】特朗普：山火是管理不善 與氣候變化無關

環球社會熱點 12:11 2020/09/15

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美國總統特朗普在訪問加州時，否認加州山火和氣候變化的有關，認為是管理不善導致，又指現已開始降溫。

美國大選在11月3日舉行，當地持續一個月的山火、氣候變化，成為兩位總統候選人的重要戰場之一。反對在氣候變化上出力的美國總統特朗普（Donald Trump）在訪問加州時，否認加州山火和氣候變化的有關，認為更多是管理不善導致，又指現已開始降溫。拜登則指控特朗普為「氣候縱火犯」。

自8月起，蔓延加利福尼亞州、俄勒岡州和華盛頓州的山火燒毀近200萬公頃的土地，並造成至少35人死亡。

【美國山火】西岸山火致33人死 焚毀面積等同新澤西州【下一頁】

【美國山火】闖火海如登陸火星 黑暗中午餐如「世界末日」（圖輯）【下一頁】

周一（14日），民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）稱特朗普為「氣候縱火犯」（a climate arsonist）。他在特拉華州的一次活動中提到，若特朗普成功連任，未來4年美國將有「更多火焰」（more of America ablaze）。

特朗普訪問西岸期間，他將山火歸咎於當地官員對森林管理不善；加州屬民主黨州分。特朗普亦駁斥他「忽略科學」（ignore the science）的指控，他說：

「它（山火）會降溫，你會看到的……我認為科學並不知道這些。」

（It'll start getting cooler, you just watch... I don't think science knows actually.）

【美國山火】居民怕趁火打劫不敢撤離 數十人失踪【下一頁】

【美國山火】專家：空氣污染加劇 居民更易患新冠肺炎【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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