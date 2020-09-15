林斌沽貨小米再挫 5年不再減持承諾反成穩價作用？

小米 （01810） 聯合創始人、副董事長林斌再減持集團股份套現近80億元。林斌在上次不減持承諾期完結後僅一個月即再減持，加上選擇在小米剛染藍的時候沽貨，消息利淡短期股價。不過今次套現後，林斌承諾5年內不再減持手上股份，消除了市場對短期再減持的憂慮。

林斌以每股22.55元作價減持3.5億股小米股份。受聯合創始人減持的消息影響，小米股價今早曾低見22.35元，一度失守配股價，其後重上配股價。小米半日報22.65元，跌約4%，並拖低恒指跌逾30點，是拖累恒指最勁的股藍籌。

相關文章：【小米股價】小米跌曾逾半成 副董事長林斌減持3.5億股、承諾5年不再減持

染藍後即減持 市場質疑趁好消息出貨

管理層減持的消息，均會利淡股份短期股價，市場關注是否短期見頂的訊號。林斌令次減持，亦向市場釋出多個利淡訊息。林斌套今次規模近80億元，遠高於去年減持套現3.7億元的規模，因而受市場關注。林斌今次減持的時間點亦惹市場猜想，林斌於去年8月持減套3.7億元，當時承諾一年內不減持，現時承諾期剛過1個月即再減持。另外，小米剛獲納藍籌林斌即減持，亦有趁好消息出貨的意味。

另外，早前林斌連續卸任多家小米旗下公司的法定代表人等職務，再配合減持的消息，引發市場對林斌退休估計。

不過，林斌減持後亦為市場帶來多個正面訊息。為穩定市場信心，林斌承諾未來5年不再減持小米股份。5年期為少有的長承諾期，一般都是6個月或1年，甚至3年以限，正如去年林斌8月減持後就承諾1年內不減持。林斌的5年不減持承諾，消除了市場對他短期再減持的憂慮。減持後林斌仍持約10%小米股份，即這批股份將全部鎖定。

近期科技股高層減持 股價照升

另外，林斌今次減持的股份約佔1.5%，這批股份流出市場後，將增加市場上的股份流通量。

小米染藍股價偏弱，今次再加上高層減持了的消息料短期股價受壓，不過據近期科技龍頭高層減持後的走勢，受市場資金支持，高層減持都不會對科技股構成顯示利淡影響。

騰訊 （00700） 主席馬化騰今年先後8次減持公司股價，共套現62.6億元，惟每次減持後股價都持續攀升，不受減持消息影響。美團今年亦有高層減持，惟股價年內勁升1.4倍。而林斌去年8月曾減持小米股份，亦沒對股價構成負面影響，單計今年以來，小米股價累升1倍。

相關文章：【ATMX】小米染藍首周表現大落後 重整旗鼓再發力？

責任編輯：錢家鋒