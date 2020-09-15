【出口管制】IBM向華府建議　將人臉辨識技術列入出口管制項目

▲ IBM指出，當局宜留意不同國家的最新人權記錄，並對面部辨識技術的出口，進行最嚴格的控制，以防止有侵犯人權或濫用人權的系統出現。

IBM上周五（11日）向美國商務部致函，建議當局應針對人臉辨識技術實施技術出口管制，特別是應將大規模監控、種族侵犯等系統的人臉辨識技術，列入新的出口管制項目。早在今年6月，美國商務部便向公眾諮詢，是否要將人臉辨識技術及生物辨識系統列入新出口管制項目，諮詢期至9月15日。

IBM政府及法律事務副總裁Christopher Padilla認為，相較於用家解鎖或登入電話的人臉辨識系統，美國政府應更關注「一對多」監控系統，包括收集數據的高分辨率相機，或將圖像和數據庫進行配對和分析的算法軟件。

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IBM指出，當局宜留意不同國家的最新人權記錄，並對面部辨識技術的出口，進行最嚴格的控制，以防止有侵犯人權或濫用人權的系統出現。IBM又主張商務部進一步限制指定外國政府獲取相關技術，惟IBM未有指明任何國家。

為捍衛人權與自由，IBM於今年6月宣布退出人臉辨識領域，堅決反對將任何技術用於大規模監視行為，同時呼籲聯邦政府制定新規。亞馬遜（Amazon）隨後亦指將暫停提供警方使用該企的人臉辨識系統「Rekognition」一年，冀給予美國司法機關足夠時間，立法確保人臉辨識軟件符合倫理道德。

責任編輯：姚慧儀