新基建加速「內循環」供需雙升級

新冠疫情按下了經濟變革的「快進鍵」，數字經濟時代加速到來。中國「雙循環」逐步開啟，充沛的內需、有效的供給、順暢的互聯將成為發展新格局的核心要素，而新基建有望在「內循環」中加快供需雙升級的步伐，成為數字經濟時代暢通「雙循環」的關鍵。

新基建推動「內循環」中的需求升級。「以國內大循環為主體」的前提條件在於夯實內生需求的韌性，當外需長期低迷之時，內需足以驅動經濟穩定增長。在當前全球經濟深度衰退的大環境下，雖然中國失業率整體平穩，但結構性失業壓力仍然存在。統計數據顯示，2020年7月新畢業大學生失業率比去年同期高3.3%。因此，脫離國民收入的增長，直接通過引導消費擴大內需的邏輯並不牢固，以投資穩定內需才是強化「內循環」的第一步。相較而言，傳統基建雖然能夠直接擴大內需、拉動就業，但是此前部分領域已出現重複建設、產能過剩，進一步延續粗放型的增長模式將會拖累經濟運行效率，未來需要更大成本去消化與矯正。隨着中國經濟進入「減速增質」階段，低質量的需求側刺激難以匹配高質量發展的目標，新基建將是兼顧需求側短期修復與經濟長期發展的重要抓手。

新基建加速「內循環」中的供給升級。立足於中國完備的產業體系，通過工業互聯網、大數據中心等新基建設施，中國經濟將加快對供給側的數字化升級，並與高度數字化的居民生活相連接。一方面，「自上而下」，通過攻克關鍵核心技術，紓解外部高新技術的「卡脖子」風險，對內帶動產業鏈的整體升級。另一方面，「自下而上」，以數字技術賦能傳統產業，培育數字經濟產業的土壤，創造新的內生增長點。具體而言，未來中國「數字化生產」的特徵料將表現為：其一，為科創企業提供低成本、高效率的量產能力，使其科技成果迅速轉化為經濟效應，進而支持新一輪創新。其二，支持生產進程中靈活、精確地動態調整，縮短產品迭代周期，加快新供給對新需求的拉動，並減弱全球供應鏈波動的衝擊。其三，消解供求兩端的信息不對稱，消費者訂單能夠被拆分後直達生產體系的終端，由此規模化生產能夠深入小眾化、多元化的細分市場。展望未來，以新基建為跳板，中國有望發展出適應新時代的「數字化生產」模式，進而從全球價值鏈的中低端邁向中高端。