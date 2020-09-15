【蘋果概念股】傳為新iPad代工商 比亞迪電子破42元可追入

蘋果（美︰AAPL）將在美國時間9月15日舉行網上發布會，主題為「Time Flies」。市場預料在發布會中將會發表新款的iPad及Apple Watch。有內媒指，近年開始為蘋果供應產品的比亞迪電子 （00285）, 或會是成為新一代iPad的代工商之一。截至1時半比亞迪電子報40元,無起跌。

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比亞迪電子與蘋果早有合作經驗，前者為對方生產iPod和Apple Watch配件。近年比亞迪電子開始進入蘋果核心產品之一iPad生產體系。iPad為全球最暢銷的平版電腦，因應最新的在家工作潮，其出貨量更是再創新高。若比亞迪電子正式成為新一代iPad的代工商，將有利於其未來蘋果業務收入。加上非蘋果手機業務, 及口罩新業務訂單續升, 比亞迪電子盈利能見度高, 後市可看俏。

憧憬新一代iPad推出, 比亞迪電子有望再炒一轉, 一旦突破前高位42元可追入, 目標價可看50元, 失守36元止蝕。

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