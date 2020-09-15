【新股IPO】包括巴菲特新寵　美股十多隻IPO本周上市

香港近日燃起新股熱，農夫山泉（09633）更獲逾七十萬人認購，凍資逾六千億港元，成為今年的凍資王，美國新股市場今周也非常熱鬧，本周將有12家公司於美國掛牌上市，而且幾乎每家上市的企業皆在全球有領先地位，可謂粒粒皆星。

美股跌完未?高盛、德銀話...【下一頁】

公司 行業 預計上市日期 Outset Medical Healthcare 14/9 StepStone Group Financials 15/9 Metacrine Healthcare 15/9 Snowflake Technology 15/9 Jfrog Technology 15/9 Dyne Therapeutics Healthcare 16/9 American Well Corp Industrials 16/9 Vitru Consumer Services 16/9 Sumo Logic Technology 16/9 Pactiv Evergreen Consumer Goods 16/9 Broadstone Net Lease Financials 16/9 COMPASS Pathways Healthcare 17/9 Athira Pharma Healthcare 17/9 Unity Software Consumer Services 17/9

14隻IPO當中，以股神巴菲特（Warren Buffet）有份投資的Snowflake最受矚目，由於認購反應熱烈，Snowflake周一（14日）將 IPO定價區間由75至85美元，提高至100至110美元，如以每股110美元計算，募資金額最高可達30.8億美元，預計今日上市。

據早前文件披露，巴菲特旗下巴郡買入價值2.5億美元的Snowflake的股票，並會在次級交易市場額外收購 400萬股，如以 Snowflake最新IPO上限價格計算，投資額超過6億美元。

同樣提高IPO定價區間的還有以色列軟件開發公司JFrog，原本其IPO定價區間為每股33至37美元，但最新已提高至39至41美元；本周新上市的重磅企業還有電子遊戲引擎龍頭Unity，公司早前披露它們去年在IOS App Store、Android Google Play的首一千隻遊戲當中，就有53%使用Unity引擎，該公司上市區間介乎34至42美元，集資額9.5愈美元。

其餘新上市的還有雲端企業Sumo Logic，巴西教育企業Vitru、從事包裝業的Pactiv Evergreen、房地產投資信託（Reits）Broadstone Net Lease等。