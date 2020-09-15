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【香港航空】再推無薪假計劃　機師需減薪六成半年

環球政經 12:07 2020/09/15

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新冠肺炎持續肆虐，多地疫情反覆，航空業復甦無期。早於2月已裁員400人的香港航空，擬再向機師提出減薪及無薪假計劃。

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據香港航空內部信指，公司擬計劃向機師及副機師提出無薪假計劃，當中機師將會減薪六成，津貼金額也會相應減少。計劃由下月1日開始至明年3月31日，為期6個月。

香港航空早前已要求地勤人員在2月17日至6月30日期間，每月放最少2周無薪假或選擇每周工作3天。

香港航空在首輪「保就業」計劃中，獲批7,712萬元工資津貼，承諾僱員人數2,940人。港航旗下香港航空訓練中心有限公司，獲16.2萬元工資津貼，承諾僱員人數6人。

 

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#新冠肺炎 #疫苗 #牛津 #iMoney

責任編輯：楊子瑩

航空業 疫情 裁員 香港航空 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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