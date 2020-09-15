【PS5】晶片生產受阻　傳PlayStation 5今年產量預期削400萬部

▲ 外電引述知情人士指，Sony將PS5今年的預測產量下調400萬部，至1100萬部。

Sony（美：SNE）PlayStation 5即將推出市場，惟在周四（17日）舉行PlayStation發佈會前卻傳出生產受阻問題。外電引述知情人士指，由於新款遊戲機訂製設計的單晶片系統（SOC）出現生產問題，Sony將PS5今年的產量預期下調400萬部，至1100萬部。

消息指，SONY於7月已向供應商追加下一代遊戲機生產訂單，以應對假期季節或之後消費者對遊戲的需求。惟公司遇上生產問題，例如SOC的產量低至50%，導致PS5的產量仍未達預期。消息又指，雖然單產逐步提升，但仍未處穩定的水平。Sony發言人不予置評。

SONY的競爭對手微軟（Microsoft，美：MSFT）上周已公布兩款Xbox遊戲機的定價，Xbox Series S及Xbox Series X分別售299美元（香港售2280元）及499美元（香港售3388元），該定價為SONY帶來更大的壓力。Xbox新機將於9月22日起開始預訂。

Sony將於9月17日凌晨4點舉辦PlayStation綫上發佈會，市場預期活動將會披露PS5的售價。有分析指，PS5主機的價格可能低至449美元，而數碼版版本則可能跌至400美元以下。

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編輯：袁諾曦