【美國大選】室內千人集會遭轟播毒 特朗普強調不擔心自己中招

美國大選11月3日舉行，總統特朗普（Donald Trump）四出舉行競選集會，在內華達州的千人室內集會，與會者未戴口罩，遭批違反防疫令。特朗普強調不擔心自己安全，指自己在台上，與民眾距離遠。

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特朗普被記者問及集會的社交隔離問題時表示，自己站在台上，與民眾距離遠（I’m on a stage, and it’s very far away），不擔心自己感染新冠病毒，但未有評論參與集會支持者的健康風險。

特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）則表示，人民非常希望看見總統，強調按美國美國憲法，人們有權和平聚集聆聽總統說話。他又批評質疑者對美國連場示威，千計示威者緊密聚集視若無睹。

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特朗普在內華達的集會遭質疑違反防疫，該州規定室內聚集不能超過50人但特朗普造勢會人數達逾5000，借出場地的工廠，面臨政府懲罰威脅，除了罰款，亦有機會被吊鎖牌照。一向支持特朗普的小布殊小年代白宮發言人弗萊舍爾（Ari Fleischer）亦稱，做法不負責任，強調病毒確實存在，集會非好主意。

美國疫情嚴重，特朗普上月接受電台訪問時曾稱，自己雖喜愛競選集會，但考慮到疫情，將不會舉行，又稱不應讓人們坐在一起。惟特朗普顯然已改變主意，有特朗普顧問指，集會十分重要，因讓特朗普站在支持者中央，可助他恢復精力，亦為支持者打氣。

責任編輯：林建忠