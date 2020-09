【美國大選】室內千人集會遭轟播毒 特朗普強調不擔心自己中招

美國大選11月3日舉行,總統特朗普(Donald Trump)四出舉行競選集會,在內華達州的千人室內集會,與會者未戴口罩,遭批違反防疫令。特朗普強調不擔心自己安全,指自己在台上,與民眾距離遠。

特朗普被記者問及集會的社交隔離問題時表示,自己站在台上,與民眾距離遠(I’m on a stage, and it’s very far away),不擔心自己感染新冠病毒,但未有評論參與集會支持者的健康風險。

特朗普競選團隊發言人默托(Tim Murtaugh)則表示,人民非常希望看見總統,強調按美國美國憲法,人們有權和平聚集聆聽總統說話。他又批評質疑者對美國連場示威,千計示威者緊密聚集視若無睹。

特朗普在內華達的集會遭質疑違反防疫,該州規定室內聚集不能超過50人但特朗普造勢會人數達逾5000,借出場地的工廠,面臨政府懲罰威脅,除了罰款,亦有機會被吊鎖牌照。一向支持特朗普的小布殊小年代白宮發言人弗萊舍爾(Ari Fleischer)亦稱,做法不負責任,強調病毒確實存在,集會非好主意。

美國疫情嚴重,特朗普上月接受電台訪問時曾稱,自己雖喜愛競選集會,但考慮到疫情,將不會舉行,又稱不應讓人們坐在一起。惟特朗普顯然已改變主意,有特朗普顧問指,集會十分重要,因讓特朗普站在支持者中央,可助他恢復精力,亦為支持者打氣。

責任編輯:林建忠