【旋轉手機】LG WING雙屏幕電話登場　10月南韓率先開賣

▲ LG WING是全球首款搭載手持穩定器（Gimbal Motion）相機的智能手機，可將第二屏幕化身手持的握把。

LG WING旋轉雙屏幕電話終於登場！LG周一（14日）宣布，推出旗下首款Explorer Project系列手機WING。新機最大賣點是，主屏幕可轉橫向使用，並同時出現第二屏幕，而且支援5G網絡。下月於南韓率先開賣，之後陸續於北美及歐洲主要市場推出，市場估計定價預計1000美元（約7750港元）。

LG WING搭載6.8吋P-OLED FullVision主屏幕，第二屏幕則為3.9吋G-OLED屏幕，機身重量僅260克；只要將正面的主屏幕順時針旋轉90度、轉為橫向，便會出現第二屏幕。在Swivel模式下，使用應用程式時，可以延伸畫面到另一屏幕，並顯示更多功能選項，例如觀看影片或串流影音平台，或在兩個屏幕上同步操作不同應用程式。

▲ LG WING可在兩個屏幕上，同步操作不同應用程式。（LG官網截圖）

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規格方面，LG WING採用Android 10作業系統，搭載高通Snapdragon 765G，支援5G技術，內建8GB RAM、4000mAh電池，提供128GB及256GB兩種儲存版本。

新機提供後置3鏡頭，包括6400萬像素超高解析度OIS廣角鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭以及1300萬像素廣角鏡頭，還有一個隱藏在機身頂部的3200萬像素彈出式鏡頭。

LG WING另搭載LG Creator’s Kit，內含一系列先進影像處理解決方案，包括縮時攝影控制、語音散景、ASMR錄音等。值得留意的是，LG WING是全球首款搭載手持穩定器（Gimbal Motion）相機的智能手機，可將第二屏幕化身手持的握把，不怕因單手直拍導致影像搖晃，可以搖桿控制拍攝角度、避免畫面模糊，方便拍出更流暢影片。

責任編輯：姚慧儀