  • 28°C
香港時間 : 2020915日 (二) 12:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【旋轉手機】LG WING雙屏幕電話登場　10月南韓率先開賣

科技 11:36 2020/09/15

分享：

LG WING是全球首款搭載手持穩定器（Gimbal Motion）相機的智能手機，可將第二屏幕化身手持的握把。

LG WING旋轉雙屏幕電話終於登場！LG周一（14日）宣布，推出旗下首款Explorer Project系列手機WING。新機最大賣點是，主屏幕可轉橫向使用，並同時出現第二屏幕，而且支援5G網絡。下月於南韓率先開賣，之後陸續於北美及歐洲主要市場推出，市場估計定價預計1000美元（約7750港元）。

LG WING搭載6.8吋P-OLED FullVision主屏幕，第二屏幕則為3.9吋G-OLED屏幕，機身重量僅260克；只要將正面的主屏幕順時針旋轉90度、轉為橫向，便會出現第二屏幕。在Swivel模式下，使用應用程式時，可以延伸畫面到另一屏幕，並顯示更多功能選項，例如觀看影片或串流影音平台，或在兩個屏幕上同步操作不同應用程式。

LG WING可在兩個屏幕上，同步操作不同應用程式。（LG官網截圖）

【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板

【IFA 2020】LG展示智能家居ThinQ Home　智能鏡監控家電、電動車

規格方面，LG WING採用Android 10作業系統，搭載高通Snapdragon 765G，支援5G技術，內建8GB RAM、4000mAh電池，提供128GB及256GB兩種儲存版本。

新機提供後置3鏡頭，包括6400萬像素超高解析度OIS廣角鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭以及1300萬像素廣角鏡頭，還有一個隱藏在機身頂部的3200萬像素彈出式鏡頭。

LG WING另搭載LG Creator’s Kit，內含一系列先進影像處理解決方案，包括縮時攝影控制、語音散景、ASMR錄音等。值得留意的是，LG WING是全球首款搭載手持穩定器（Gimbal Motion）相機的智能手機，可將第二屏幕化身手持的握把，不怕因單手直拍導致影像搖晃，可以搖桿控制拍攝角度、避免畫面模糊，方便拍出更流暢影片。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【雙屏幕手機】LG Wing再有雙屏幕打機片段流出　或於今年秋季美國上市
2020/08/31
【雙屏幕手機】LG Wing再有雙屏幕打機片段流出　或於今年秋季美國上市
【雙屏幕手機】LG Wings真機影片流出　破格旋轉屏幕設計
2020/08/27
【雙屏幕手機】LG Wings真機影片流出　破格旋轉屏幕設計
【IFA 2020】LG推PuriCare口罩空氣淨化器　下月消費電子展亮相
2020/08/27
【IFA 2020】LG推PuriCare口罩空氣淨化器　下月消費電子展亮相
【智能產品】LG研發超輕薄AR眼鏡　產品料明年面世
2020/07/22
【智能產品】LG研發超輕薄AR眼鏡　產品料明年面世
流動裝置 手機Apps Apps商店 5G 南韓 LG 串流 Android 智能手機 相機

上一篇文章

【出口管制】IBM向華府建議　將人臉辨識技術列入出口管制項目

下一篇文章

Fitbit心電圖程式獲批　新手錶Sense月底登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】蘋果三星爭崩頭　iPhone 12、Galaxy S20 FE即將面世？
【每日焦點】蘋果三星爭崩頭　iPhone 12、Galaxy S20 FE即將面世？
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億
【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億
【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢
【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢
【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣