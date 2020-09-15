▲ 【移民澳洲】研究：倘削失業金 將失逾14萬全職職位

澳洲爆發新冠肺炎疫情以來，就業市場受重挫，政府加碼發放失業補貼。由於疫情漸漸緩和，當局9月底開始削減失業金，有經濟分析發現，如果當局按原本計劃逐步削減補貼，澳洲將313億澳元（約1770億港元），並在未來兩年損失14.5萬全職職位，偏遠地區受的打擊最大。

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澳洲聯邦政府3月起，向失業人士發放「JobSeeker」（尋工者）津貼，比舊有的失業補貼幾乎多一倍。惟莫里森政府計劃在9月25日，開始逐步削減津貼，每兩周減少300澳元。

澳洲社會服務理事會（ACOSS）委託德勤經濟分析（Deloitte Access Economics）撰寫的報告表示，如果政府如期削減失業金，澳洲經濟難免經歷重大損失。

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報告指出，一旦津貼開始減少，並在年底前全遭削減，失業人士每天只有40澳元生活津貼，澳洲經濟料損失313億澳元；由於經濟再受打擊，澳洲未年兩年失去14.5萬個全職工作，偏遠地區受的打擊最大。

報告形容，削減津貼為澳洲帶來「巨大而且持續的負面衝擊」，尤其衝擊最願意花錢的澳洲人。ACOSS促請政府擴大現有的補貼，並制定永久的津貼標準，令失業人士在找得工作前，都負擔到基本生活費用。

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責任編輯：鄧燕君