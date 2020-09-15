  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 11:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

渣打調查：疫情令逾半港人對網購看法更正面　4成受訪者喜歡網購

即市財經 11:29 2020/09/15

分享：

調查又顯示，接近三分之二受訪者 （64%） 預期香港在未來會變為無現金城市，他們平均預測這個情況會在2032年實現。

渣打銀行 （02888） 的一項環球調查顯示，新冠肺炎疫情令消費者傾向無現金及謹慎消費，57%本港受訪者同意疫情令他們對網上購物的看法更正面。相較於親身以卡或現金付款，42% 受訪者表示他們目前較喜歡在網上購物，比率高於疫情前的31%。

調查又顯示，接近三分之二受訪者 （64%） 預期香港在未來會變為無現金城市，他們平均預測這個情況會在2032年實現。

另外，77% 受訪港人表示疫情令他們在管理支出時更為小心，64% 受訪者更表示新冠疫情造成的經濟影響，令他們更願意追蹤支出狀況。73% 香港受訪者表示正在使用或有興趣使用預算工具；73% 正在使用或有興趣使用限制銀行卡開支至指定上限的工具；而72% 則表示正使用或有興趣利用信貸購物。

渣打香港個人金融業務主管王麗珠表示，調查顯示疫情令網上資金管理工具的需求上升，渣打近日亦在網上和手機平台推出了幾項新服務，包括以智能助理Stacy追蹤信用卡消費、以渣打信用卡進行SC Pay「轉數快」轉賬，令客戶獲得更多財務彈性。

是次研究共分為三階段，旨在探討疫情如何人們改變生活方式，以及哪些變化將繼續保留。第二階段共訪問了1.2萬名來自渣打12個市場 ── 香港、印度、印尼、肯亞、中國內地、馬來西亞、巴基斯坦、新加坡、台灣、阿聯酋、英國及美國的成年人。

相關文章：

【渣打重組】渣打明年起調整組織架構　專注發展個人客戶

【Mox Bank】渣打旗下虛擬銀行Mox Bank正式開業　100萬以下存款活期息1厘

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此：https：//bit.ly/33iTye4】

編輯：吳敏芳

 

網上理財 網上購物 轉數快 香港 信用卡 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股走勢】恒生指數倒升逾百點　Tesla概念股升比亞迪升14%破頂（不斷更新）

下一篇文章

【TSLA股價】Tesla 9月22日舉行電池日股價升13%　中港Tesla概念股抽升、比亞迪破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄929.9億　超購逾531倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄929.9億　超購逾531倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌0.3%　恒指夜期收市跌19點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌0.3%　恒指夜期收市跌19點（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】明源雲909今日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909今日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘