渣打調查：疫情令逾半港人對網購看法更正面　4成受訪者喜歡網購

▲ 調查又顯示，接近三分之二受訪者 （64%） 預期香港在未來會變為無現金城市，他們平均預測這個情況會在2032年實現。

渣打銀行 （02888） 的一項環球調查顯示，新冠肺炎疫情令消費者傾向無現金及謹慎消費，57%本港受訪者同意疫情令他們對網上購物的看法更正面。相較於親身以卡或現金付款，42% 受訪者表示他們目前較喜歡在網上購物，比率高於疫情前的31%。

調查又顯示，接近三分之二受訪者 （64%） 預期香港在未來會變為無現金城市，他們平均預測這個情況會在2032年實現。

另外，77% 受訪港人表示疫情令他們在管理支出時更為小心，64% 受訪者更表示新冠疫情造成的經濟影響，令他們更願意追蹤支出狀況。73% 香港受訪者表示正在使用或有興趣使用預算工具；73% 正在使用或有興趣使用限制銀行卡開支至指定上限的工具；而72% 則表示正使用或有興趣利用信貸購物。

渣打香港個人金融業務主管王麗珠表示，調查顯示疫情令網上資金管理工具的需求上升，渣打近日亦在網上和手機平台推出了幾項新服務，包括以智能助理Stacy追蹤信用卡消費、以渣打信用卡進行SC Pay「轉數快」轉賬，令客戶獲得更多財務彈性。

是次研究共分為三階段，旨在探討疫情如何人們改變生活方式，以及哪些變化將繼續保留。第二階段共訪問了1.2萬名來自渣打12個市場 ── 香港、印度、印尼、肯亞、中國內地、馬來西亞、巴基斯坦、新加坡、台灣、阿聯酋、英國及美國的成年人。

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編輯：吳敏芳