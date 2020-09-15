【大行點睇】大和兩大理由 看好藥明生物升抵300元

剛晉身藍籌股的藥明生物(02269)，先後被大和及野村首次追蹤和建議買入。當中大和給予該股目標價300元，在彭博追蹤的分析師中最高，並較該股現價有逾半潛在升幅。

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大和看好藥明生物有兩大原因，首先，該股將受惠疫苗短缺，明年將有50億劑新冠疫苗的供應短缺，公司將憑借全球製造網絡受益於這一趨勢，疫苗產品佔到公司積壓訂單的32％，公司會面臨中美緊張關係的風險，但公司可通過在美國和歐洲地區建廠緩解。

其次，該行認為藥明生物在中國和全球快速發展的生物製藥CDMO（合同研發生產組織）中具有強大的競爭力,其業務催化劑包括更多早期項目的開展、產能擴張，以及新的疫苗CDMO訂單。

同樣首予藥明生物「買入」評級，目標價213.1元的野村認為，受惠於綜合項目穩定增長及商業項目貢獻持續上升的情況下，預期藥明生物2021年至2030年收入年複合增長率達32％、內部增長率4.2％及加權平均資本成本8.4％，並料到2030年商業項目可佔公司收入達達57％。野村指，公司於去年底有43個處於第二及三期的綜合項目，料於未來3至6年申請新藥上市；同時料到2023年將有9個商業項目，估計可貢獻收入543億元人民幣。該行亦預料，藥明生物臨床前新項目維持強勁，料到2030年公司將有478個臨床前項目。

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