【700睇700？】一日內再多兩大行升騰訊目標價　有一間已睇到近700元

繼昨日大和予騰訊(00700) 逾600元目標價後，今日再多兩間大行睇好，里昂予騰訊660元目標價，瑞信更睇到683元，目標價已離700元不遠。

里昂發表研究報告，指騰訊管理層重申對全球電子遊戲的潛力保持樂觀態度，因為基本技術變化的速度加快，尤其是CPU及互動娛樂的需求增長。而其廣告及金融科技業務則尚處於獲利的初期，其移動廣告網絡已獲得強大的迴響。

該行指，地緣政治的挑戰不會改變騰訊對國際業務抱負，因為公司將會在各國採取不同的策略。該行相信最近的股價調整為投資者提供買入機會，重申騰訊「買入」投資評級，目標價660元。

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另外，瑞信亦發表研究報告指，由於社交距離措施有助重新刺激玩家加入，手機遊戲用戶群在上半年看到大幅增長。雖然4月份以來流量回復正常，但內地網遊同業的收入仍維持強勁，意味用戶的參與度及付費滲透率均或有所提高。



基於用戶群及參與度的結構性利好因素，該行維持其對內地遊戲開發行業的正面看法，繼續看好具有以下因素的企業，包括有豐富內容及營運紀錄；具有知名IP的穩健渠道；以及在海外擴張上具有中至長期的上行潛力。首選騰訊，並將其目標價由原來的641元上調至683元，維持「跑贏大市」投資評級。

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