  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 15:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【700睇700？】一日內再多兩大行升騰訊目標價　有一間已睇到近700元

股樓投資 14:43 2020/09/15

分享：

繼昨日大和予騰訊(00700) 逾600元目標價後，今日再多兩間大行睇好，里昂予騰訊660元目標價，瑞信更睇到683元，目標價已離700元不遠。

里昂發表研究報告，指騰訊管理層重申對全球電子遊戲的潛力保持樂觀態度，因為基本技術變化的速度加快，尤其是CPU及互動娛樂的需求增長。而其廣告及金融科技業務則尚處於獲利的初期，其移動廣告網絡已獲得強大的迴響。

該行指，地緣政治的挑戰不會改變騰訊對國際業務抱負，因為公司將會在各國採取不同的策略。該行相信最近的股價調整為投資者提供買入機會，重申騰訊「買入」投資評級，目標價660元。

【港股追蹤】股價見底回升 大行睇好騰訊再創歷史新高 詳情請按【見下頁 】

另外，瑞信亦發表研究報告指，由於社交距離措施有助重新刺激玩家加入，手機遊戲用戶群在上半年看到大幅增長。雖然4月份以來流量回復正常，但內地網遊同業的收入仍維持強勁，意味用戶的參與度及付費滲透率均或有所提高。

基於用戶群及參與度的結構性利好因素，該行維持其對內地遊戲開發行業的正面看法，繼續看好具有以下因素的企業，包括有豐富內容及營運紀錄；具有知名IP的穩健渠道；以及在海外擴張上具有中至長期的上行潛力。首選騰訊，並將其目標價由原來的641元上調至683元，維持「跑贏大市」投資評級。

 

 

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機! 

 

上一篇文章

【限聚令放寬】消息：迪士尼、海洋公園將於周五重開　食肆營業時間延至午夜

下一篇文章

【港股追蹤】濠賭股再開車 花旗麥格理意見分歧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清