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美國海關檢獲50萬個中國假N95口罩 稱不符過濾標準

環球社會熱點 11:20 2020/09/15

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美國疫情持續，美國多個政府部門此前曾表明對口罩等防疫物資有極大需求。美國海關指，在芝加哥截獲50萬個，價值逾300萬美元（約2,340萬港元）來自中國的假N95口罩。美國當局指，發現部份口罩過濾功能低於95%，不符合美國疾控中心（CDC）的標準。

美國海關及邊境保衛局 （U.S. Customs and Border Protection）指，9月10日在芝加哥奧黑爾國際機場，截獲50萬個來自中國的假N95口罩，該批口罩原定運往新澤西州馬納拉潘市（Manalapan）。

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當局指，把其中30個口罩送去檢驗後，發現10%口罩過濾功能低於95%。

芝加哥區港口主任康貝爾（Shane Campbell）斥責：

「這些口罩不符合美國疾控中心的標準，會令公眾面對風險，並危害公眾的健康及福祉。」

（These masks did not meet the safety standards outlined by the CDC， which puts the public at risk， jeopardizing the health and well-being of everyone.）

美國海關截50萬個中國假N95口罩 稱不符過濾標準(資料圖片)

責任編輯：林嘉莉

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