美國海關檢獲50萬個中國假N95口罩 稱不符過濾標準

美國疫情持續,美國多個政府部門此前曾表明對口罩等防疫物資有極大需求。美國海關指,在芝加哥截獲50萬個,價值逾300萬美元(約2,340萬港元)來自中國的假N95口罩。美國當局指,發現部份口罩過濾功能低於95%,不符合美國疾控中心(CDC)的標準。

美國海關及邊境保衛局 (U.S. Customs and Border Protection)指,9月10日在芝加哥奧黑爾國際機場,截獲50萬個來自中國的假N95口罩,該批口罩原定運往新澤西州馬納拉潘市(Manalapan)。

當局指,把其中30個口罩送去檢驗後,發現10%口罩過濾功能低於95%。

芝加哥區港口主任康貝爾(Shane Campbell)斥責:

「這些口罩不符合美國疾控中心的標準,會令公眾面對風險,並危害公眾的健康及福祉。」

▲ 美國海關截50萬個中國假N95口罩 稱不符過濾標準(資料圖片)

