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【Tesla】Tesla 9.22電池日股價先升13%　中港Tesla概念股抽升、比亞迪破頂逼紅底

即市財經 12:09 2020/09/15

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Tesla 9.22舉行電池日，市料有重磅發布令Tesla、概念股股價炒升

Tesla（美：TSLA）周一美股股價大升12.58%，Tesla 最新公布，會在美國時間9月22日舉行股東大會，同日舉行「電池日」活動，為Tesla首次以電池技術為主題舉行發布會。港股、A股Tesla概念股齊抽升，比亞迪 （01211） 股價破頂，半日大升13%至97.5元，贛鋒鋰業 （01772） 就升3.3%。A股秀強股份（深：300160）就升7.8%。

瑞銀估計，Tesla在電池日會有重要公布，可能交代新電池技術、潛在車款，料主要內容可能將集中在乾電極技術上，該技術有望將電池單元的能量密度提高約50%。瑞銀期望，新電池技術可為Tesla帶來盈利。

Tesla在電動車業務外，一直有為美國家庭安裝大陽能瓦片，有報道指，Tesla開始與其他公司合作，以安裝太陽能屋頂瓦片並更快地部署新的太陽能產品。去年10月，Tesla推出第三版的太陽能屋頂瓦，被稱為「Solarglass」，通過改良和更快的安裝，價格大幅下降。

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