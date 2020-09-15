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【石Sir午市閒談】吉利、粵海投資、鐵塔、微盟、平保及紫金最新部署（立即觀看）

即市財經 12:43 2020/09/15

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恒生指數半日升119點，報24759點。期指應如何部署？今日焦點股有吉利汽車 （00175） 、粵海投資 （00270） 、中國鐵塔 （00788） 、微盟集團 （02013） 、中國平安 （02318） 及紫金礦業 （02899） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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