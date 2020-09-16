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【蘋果發佈會】比亞迪電子漲逾6%　據報成新iPad代工方

即市財經 09:55 2020/09/16

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地傳媒指，比亞迪電子（00285） 已成為新iPad的代工方。

蘋果（美︰AAPL）香港時間周三（16日）凌晨舉行命名為「Time Flies」的秋季發布會，發布新Apple Watch及iPad。內地傳媒指，比亞迪電子 （00285） 已成為是次iPad新品的代工方。比亞迪電子現升6.4%，報43元，成交額3.08億元。

全新iPad Air售價為599美元（4670港元）搭載10.9吋屏幕，採用5nm製程的A14 bionic處理器晶片，CPU效能比前一代快40%；圖像處理效能快13%，在圖像處理上將達到遊戲主機的效能。據稱對比同等價位的手提電腦有更快效能。

iPad Air亦採用了全新一代的Touch ID；使用USB-C插口，而不是Lightning，支援第二代Apple Pencil及Magic Keyboard。外觀方面，有玫瑰金、銀色、深空灰色、綠色和藍色，將在下個月上市。

另外，「平民版」iPad亦更新至第八代，採用A12晶片，同時支援Apple Pencil售價為329美元起，學校用版本為299美元。

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編輯：吳敏芳

香港股票 比亞迪電子（00285） iPad

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