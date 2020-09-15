【恒馳恒大】恒大汽車配股　馬化騰馬雲罕見同時入股　「雙馬」還有投資邊啲電動車公司？

恒大汽車(00708)通過配售新股募資40億元，擬引入騰訊(00700)、滴滴等互聯網巨頭，以及馬雲共同成立的雲鋒基金、紅杉資本等國際頂級投資基金。今次馬化騰及馬雲罕有同時間接持股，但由於無承配人成為主要股東，未交代「雙馬」持股量。恒大汽車今早曾跌一成五，截至約11時仍跌逾8%。

配售價格上，每股配售股份的價格為22.65元，和上日收市價每股28.3元相比，折讓近兩成。恒大汽車表示，所得款項淨額為39.85億元，擬將作用集團的一般企業用途。

【阿里巴巴9988】阿里傳斥30億美元 投資東南亞叫車平台Grab 詳情請看【下一頁】

【恒馳恒大】恒大汽車擬集資最多30億元 配股價較周一收市價折讓兩成 詳情請看【下一頁】

眾所周知，馬化騰及馬雲近年相當鍾情電動車公司，騰訊目前已成為美國上市的蔚來汽車(美：NIO)第二大股東；近期相當火熱Tesla(美：TSLA)的第五大股東。阿里巴巴(09988)和紅杉資本則是剛赴美上市的小鵬汽車(美：XPEV)的第二大股東和重要戰略投資者。至於滴滴作為出行領域先驅，全球日訂單已經突破5000萬大關，截至2019年底，滴滴平台註冊純電動車達96.9萬輛，在全國純電動車汽車保有量中佔比超過三成。

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!