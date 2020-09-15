【內房股】內房股普遍上揚 　傳「三條紅線」9月起已於恒大、碧桂園等12家房企試點實施

▲ 內地媒體引述知情人士指，9月1日起調控房地產企業融資的「三條紅線」已在12家房企試點實施。

中國多個部門近期早已頻頻釋放調控房地產市場和收緊房地產企業融資閥門的政策信號，傳出將落實「三條紅線」。內地媒體引述知情人士指，9月1日起調控房地產企業融資的「三條紅線」已在12家房企試點實施，包括恒大 （03333） 、碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 及融創 （01918） 等有份參與央行及住建部於8月20日聯合召開的座談會。

人行副行長潘功勝日前表示，針對房地產企業的資金監測和融資管理規則，前後差不多醞釀了將近兩年的時間，下一步人行將會同住建部以及其他相關管理部門，跟踪評估執行情況，不斷完善規則，穩步擴大適用範圍。

所謂「三條紅線」，即是（1）房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%，（2）房企的淨負債率不得大於100%，以及（3）房企的「現金短債比」小於1 。此外，拿地銷售比是否過高、經營性現金流情況兩個方面也將作為監管機構考察的重要指標。

據指，當時8月20日參加會議的12家房企為碧桂園、恒大、萬科、融創、中梁 （02772） 、保利 （00119） 、新城發展 （01030） 、中海外 （00688） 、華僑城、綠地、華潤置地 （01109） 和陽光城。

首8個月全國房地產開發投資增4.6%

另外，國家統計局公布，首8個月全國房地產開發投資8.845萬億元人民幣，按年增4.6%，增速較首7個月提高1.2個百分點。其中，住宅投資達6.545萬億元人民幣，增長5.3%，增速提高1.2個百分點。

內房股今普遍造好，恒大升逾10%，高見17.88元，寶龍地產 （01238） 及綠城中國 （03900） 升逾5%，新城發展升5%，融創及碧桂園升逾2%。

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編輯：袁諾曦