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【新冠肺炎】牛津疫苗恢復臨床測試　「有人不適屬意料之內」

環球政經 11:11 2020/09/15

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英國牛津大學及藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的新冠病毒疫苗，早前據報有受試者出現嚴重副作用而被叫停。牛津大學上周六（12日）宣佈恢復臨床測試，指有關測試規模大，有人身體不適是意料之內。

臨床試驗者出現不良反應 疫苗三期臨牀試驗暫停一周【下一頁

【新冠疫苗研發】美國輝瑞投放15憶美元研疫苗   若FDA通過最快年底供應數十萬劑  【下一頁

牛津大學發聲明表示，與藥廠阿斯利康合作研發的新冠病毒疫苗，經獨立調查委員會調查及英國藥物及醫療用品監管局確認後，可在英國恢復疫苗測試。

校方指，全球已有1.8萬人接種了疫苗，大型試驗中有人出現不適，屬意料之內。每個個案都會經慎重評估，確保疫苗的安全。

早前有英媒周四報道，一名自願接種人士在注射疫苗14小時後發燒、頭痛，甚至全身乏力，並持續多天，出現橫貫性脊髓炎，疑是疫苗副作用。牛津大學以保護病人私隱為由，拒透露詳細情況。

 

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責任編輯：楊子瑩
醫療用品 大學 副作用 牛津大學 英國 疫苗 頭痛 肺炎 發燒 新冠肺炎

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