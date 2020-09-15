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【印度製造】抗議汽車高稅率如同趕客　Toyota停止於印度擴張

即市財經 10:38 2020/09/15

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Toyota指印度對汽車徵稅太高，停止在印度擴張計劃。

今年部分企業把生產綫由中國轉到印度，不過轉移過程恐怕不會一帆風順。日本的豐田汽車（Toyota）表示，由於印度稅收過高，將暫停在印度的擴張計劃，Toyota的動作或對印度總理莫迪吸引外資的努力造成障礙。

Toyota印度子公司的副董事長Shekar Viswanathan指，印度政府對汽車及電單車的稅項一直高企，令很多印度消費者都無法擁有一輛汽車，企業難以形成規模。

他又形容，印度的稅是「我們不想要你」（‘We Don’t Want You’ ）的表態，令人以為汽車行業是在製造毒品或烈車。如果印度不進行稅項改革，Toyota「不會退出印度，但也不會擴大規模」（“we won’t exit India， but we won’t scale up.”）

雖然印度是全球第四大汽車市場，但現時印度對汽車、雙輪車及多功能運動車（不包括電動車）的稅項達到28%，另外，還會根據汽車類型、長度或引擎大小，徵收1%到22%不到的附加稅，例如，一架引擎容量達到1500cc、4米長的多功能運動車，稅項達到50%。即使電動車稅率只有5%，但參考過去印度政府的作風，一旦銷量增加，稅率便隨之增加。

實際上，早在2017年，通用汽車（General Motors）已退出當地市場，至於曾預言印度於2020年將成為全球三大汽車市場的福特汽車（Ford），亦於2019年將大部分資產併入與當地汽車公司合資的公司，停止在印度的獨立營運。

 

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編輯：謝克迪

 

 

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