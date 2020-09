【印度製造】抗議汽車高稅率如同趕客　Toyota停止於印度擴張

▲ Toyota指印度對汽車徵稅太高,停止在印度擴張計劃。

今年部分企業把生產綫由中國轉到印度,不過轉移過程恐怕不會一帆風順。日本的豐田汽車(Toyota)表示,由於印度稅收過高,將暫停在印度的擴張計劃,Toyota的動作或對印度總理莫迪吸引外資的努力造成障礙。

Toyota印度子公司的副董事長Shekar Viswanathan指,印度政府對汽車及電單車的稅項一直高企,令很多印度消費者都無法擁有一輛汽車,企業難以形成規模。

他又形容,印度的稅是「我們不想要你」(‘We Don’t Want You’ )的表態,令人以為汽車行業是在製造毒品或烈車。如果印度不進行稅項改革,Toyota「不會退出印度,但也不會擴大規模」(“we won’t exit India, but we won’t scale up.”)

雖然印度是全球第四大汽車市場,但現時印度對汽車、雙輪車及多功能運動車(不包括電動車)的稅項達到28%,另外,還會根據汽車類型、長度或引擎大小,徵收1%到22%不到的附加稅,例如,一架引擎容量達到1500cc、4米長的多功能運動車,稅項達到50%。即使電動車稅率只有5%,但參考過去印度政府的作風,一旦銷量增加,稅率便隨之增加。

實際上,早在2017年,通用汽車(General Motors)已退出當地市場,至於曾預言印度於2020年將成為全球三大汽車市場的福特汽車(Ford),亦於2019年將大部分資產併入與當地汽車公司合資的公司,停止在印度的獨立營運。

相關文章:

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒!立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員,多款禮物任你選!免費登記

八大財金名家:陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松,於《香港經濟日報》App 開講!立即收看

編輯:謝克迪