【小米接班人】林斌減持小米啟示 新一代合伙人上位　認住4位未來十年小米天王

一石激起千重浪﹗小米（01810）副主席林斌在集團成立10周年兼晉身藍籌新貴之際，大手減持3.5億股股份，這是他2年來第二度出售手上股份，被視為退下來的徵兆，事實上，小米已為下一個10年，挑選好新一代聯合合伙人。

林斌是小米的聯合創始人，在2010年與雷軍共同創辦小米科技，並出任總裁，早期主要工作是組團隊、招人、公司日常運營等，2017年11月24日，小米架構調整：總裁林斌兼任手機部總經理。2019年9月23日，林斌任小米信息技術武漢有限責任公司總經理、法定代表人。

小米1810副董事長林斌減持3.5億股 套現78億 承諾5年內不再出售股份 詳情請按：【見下頁】

截至去年底，林斌共持有27.5億股小米股份，佔約11.41%。隨著小米股價起飛，林斌的財富亦急速增長，在《2020胡潤全球富豪榜》中，他以330億元人民幣（約376億港元）排名524名。若以小米早前創下新高26.95元計，他的身家已暴漲至逾700億港元。

去年8月，即小米上市一年後，林斌首次減持小米股份，共出售了4,130萬股股份，平均價約每股9.1元，套現4億元。當時他曾承諾，在一年內不會出售手上持股。一年後的今天，他再度減持小米股份，而且大手出售3.5億股，而套現金額更高達70億元，他亦再度承諾，在今後5年不會再減持手上持股。

小米今年的制勝關鍵是 雷軍這樣說.....詳情請按：【見下頁】

事實上，在最近一年多時間，已傳出林斌將會退下小米一綫崗位。去年10月，小米公布林斌獲委任為集團副董事長，但集團內部電郵透露，管理層已晉升王翔為集團總裁，協助管理集團營運。

到今年，林斌先後卸任多個主要職位，包括北京小米電子軟件技術有限公司、小米關聯公司有品信息科技有限公司、深圳小米信息技術有限公司及北京小米軟件技術有限公司的法定代表人，反映他在集團內逐步從主要崗位退下來。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

當前，小米內部的紅人為王翔、盧偉冰，2020年，小米還先後引入常程、楊柘和曾學忠三位集團高管。與此同時，碧桂園(02007)原副總裁彭志斌加入小米，出任集團副總裁、首席人才官（CHO）。瑞信亞太區投資銀行與資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信業務主管林世偉出任小米首席財務官。

今年8月，雷軍宣布，小米將重啟「重新創業」的征途。雷軍同時稱，王翔、周受資、張峰和盧偉冰等四位集團高管成為小米合伙人，就是小米下一個十年「聯合創始人」。

他並稱：「同時，我們還啟動了新十年創業者計劃，正在選拔百位優秀人才，用創業心態和投入度奮鬥！未來的征途上，相信自己，一往無前。」

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：李兆明