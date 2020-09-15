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【人民幣走勢】在岸、離岸人幣齊升穿6.8　專家：升值空間可能有限（第二版）

即市財經 12:30 2020/09/15

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在岸、離岸人民幣今早雙雙升破6.8關口。

人民幣中間價上升，今早開報6.8222兌一美元，較上日上調139點子，屬去年5月13日以來最高。在岸、離岸人民幣雙雙升破6.8關口。在岸人民幣（CNY）兌美元現報6.7859，升寡6.79關口，創2019年5月份來新高。離岸人民幣兌美元現報6.7831。

在岸人民幣至上周連漲7周，為兩年半以來最長升浪。 踏入9月，人幣上升勢頭一度緩和，但在甲骨文與TikTok交易取得進展、中歐擬加速達成投資協議等正面消息消激下，人民幣周一晚間重拾升勢。聯儲局議息會議在即，市場觀望情緒濃厚，市場對人幣走勢亦相當分歧。

野村：人幣升值空間可能有限

野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，未來人民幣兌美元升值空間可能有限，持續升值可能性較低。他指出，中國經濟本身也遭疫情重創，出口在疫情期間增速顯著高於其他主要工業國家是暫時現象，中美關係繼續惡化風險很大；英聯邦國家、歐盟對華關係也可能繼續惡
化，加上美元持續大幅度下滑的可能性不大，甚至有可能小幅反彈。他續指，高估的人民幣會變相鼓勵進口和資本外流；但中國實際上還存在一定數量的資本外流。

專家：人幣雙向波動的機會較高

安信證券首席經濟學家高善文則指，中國今年出口之強勁顯著超預期，人民幣處在低估狀態使出口獲得了額外競爭力， 短期抑制人民幣升值的因素包括中美經濟摩擦及信貸異常寬鬆。他指出， 美元處在貶值趨勢中，繼續升值可能性很小，即使穩定在目前水平也不影響人民幣升值；如果貶值，則會強化人民幣升值趨勢。

社科院世經政所國際投資研究室主任張明則估計，人幣未來較長時間內雙向波動可能依然是大概率事件；甚至不排除在特定衝擊下顯著貶值的可能性。他認為，在中美貿易戰持續全面加劇的極端情形下，美元指數與人民幣兌美元滙率雙雙貶值的可能性是完全存在。

美滙指數再跌穿93，最新報92.89。

相關文章：【人幣滙價】料人民幣明年底升至6.6美元　大摩：十年將成第三大儲備貨幣

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編輯：吳敏芳

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