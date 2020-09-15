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【新股IPO】天任集團1429今起招股　入場費3555元

即市財經 10:07 2020/09/15

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天任集團今日起至本周五（15日）公開招股，預計9月29日上市。

本港模板工程分包商天任集團 （新上市編號：01429） 計劃發行4億股，集資最多1.76億元，招股價介乎0.35元至0.44元，一手8000股，入場費3555.448元。天任集團今日（15日）起至本周五（15日）公開招股，預計9月29日上市。同人融資為獨家保薦人及聯席賬簿管理人。

天任集團主要透過使用木材及夾板向客戶提供傳統模板，按項目可分為樓宇建築項目木工程項目。公司於2018年至2020年財年收入分別錄得4.15億、5.05億及4.35億元，按年增5.6%、21.6%及跌14%，年內溢利分別約為4175.4萬元、6447.6萬元及3800.6港元。

根據Ipsos報告，香港模板工程行業的總產值穩步增長，預計由2020年的約57.1億元增至2023年的約59.69億元，複合年增長率約為1.5%，於預測期內，由於十大基礎設施項目將完成，總產值增長預期將減緩及爆發COVID-19的影響預期將使市場增長率減緩。

天任集團預計集資所得的資金約60.8%將用作付若干前期成本及費用，如建築材料按金、金屬通架設備租賃成本、運輸及分包費用，以及擬投標的未來項目所用系統模板的鋁模板的購置成本；約21.6%將用作增加金屬通架設備及相關零件庫存；約9%將用作進一步加強人力資源；其餘為一般營運資金用途。

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編輯：袁諾曦

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