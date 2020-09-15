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【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元

即市財經 17:05 2020/09/15

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行政長官林鄭月娥稱，下午會舉行記者交代社交距離措施、全民檢測成果和第三輪防疫抗疫基金。

行政長官林鄭月娥聯同官員交代防疫抗疫基金第三輪措施，總額共240億元，包括綜援計劃的援助失業人士、租金、收費寬免等，並會斥逾100億元預留採購疫苗之用。港府料，連同前兩輪防疫抗疫基金、財政預算案措施，總耗資額3000億元，相當於GDP 10%至11%，料2020/21年度赤字也達3000億元，港府儲備會降至8000多億元，以每月政府開支計算，料儲備接近2003年SARS後水平。

林鄭月娥出席行政會議前稱，第二輪防疫抗疫基金仍有項目進行中，支援香港受影響企業。她也交代第二期「保就業」計劃情況，指第二輪收到15.8萬多宗申請，較首階段少6%，申請第二輪的僱主中，逾14.2萬於首期獲批，與首輪約15萬實際批出數目，少7200個僱主。

港府宣布，放寬餐飲處所堂食營業時間至午夜12時，也容許酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場重開，但要嚴格執行防疫措施，意味海洋公園、迪士尼公園兩個主題公園可在周五（9月18日）重開，「四人限聚令」、配戴口罩令不會放寬，措施暫定維持至9月24日。海洋公園、香港迪士尼樂園9‧18重開？ 詳情可看【下一頁】

文字直播內容

本文會持續更新記者會第三輪防疫抗疫基金措施，至於最新防疫措施安排，可留意【防疫措施再鬆綁　酒吧、卡啦OK重開　4人限聚令維持（不斷更新）

【17：04】記者會結束

【17：01】陳茂波稱，預計財赤可能超過3000億元，因為財年因防疫抗疫要花很多錢，稅收收入減低，而評級機構都認同香港防疫抗疫措施是應使得使，認為財政儲備相當於12、13個月政府開支，仍屬穩健。

他表示，鐵路等基建設施仍有需要投資，「明日大嶼」計劃目前仍在前期階段，暫時在研究只花約數億元，港府在籌備新年度財政預算，會考慮目前財政及支撐經濟需求，更加謹慎。

【16：50】陳茂波稱，理解很多人經歷經濟困難及經濟情況，認為現時採取具針對性措施更加合適，幫助最受疫情衝擊的市民及企業。

【16：41】張建宗呼籲業主同舟共濟，很多業主暫未減租，希望業主「做到就做」，政府也會繼續寬免租金。

【16：29】林鄭月娥稱，現時香港本地口罩每月產能達1億個。

她又指，駿洋邨第一、二、三座，預計可提早兩個月交還，料10月中交回房委會，明年1月底前可入伙，稍後公佈發放多一輪津貼於準住戶。

【16：21】陳茂波稱，三輪防疫抗疫基金和紓困措施，涉及金額逾3000億元，相當於香港GDP 10%至11%，預計可對GDP有5%的支持作用。

他預料，2020/21年年度赤字達3000億元，財政儲備降至約8000多億元，相當於12、13個月政府開支，料儲備接近2003年SARS後水平。

【16：17】陳茂波稱，第三輪防疫抗疫基金措施整套計劃總值240億元，會向立法會財委會申請54億元，注入防疫抗疫基金。另外申請追加撥款117億元，以採購疫苗及支援冬季疫情。

另外租金減免、收費寬免等涉及69億元措施，需提交所需附屬法例及作出相關行政安排。

【16：14】動用約60億元用於租金、收費寬免，如政府物業及短期租租金寬免75%至100%，再寬免6個月。早前公布的27類政府收費寬免，會再寬免多一年，另加額外7項收費寬免。延長減免非住宅水費、排污費75% 4個月。

2020/21年度第三和第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限，由每季1500元增至5000元。

陳茂波稱，港府要求房委會、房協、科學園、機管局和數碼港向商戶提供租金減免，料涉款10億元。

【16：13】動用45億元，包括綜援計劃的援助失業人士特別計劃延長6個月至2021年5月底，也包括受防疫措施影響的21個行業。

【16：13】預留117億元採購新冠病毒疫苗。

【16：11】張建宗稱，第二輪「保就業」計劃料首批最快下星期收到通知。措施有助紓緩企業壓力，恢復經濟元氣，幫助經濟復甦。

【16：10】張建宗表示，首兩輪防疫抗疫基金共獲立法會財委會批出73個項目，總承擔額1505億元，至今發放780億元資助。保就業計劃首階段涉及195萬名僱員、惠及15萬僱主，另有超過11萬自僱人士獲資助。

【16：06】張建宗稱，首兩輪防疫抗疫基金連同早前財政預算案措施2875億元，相當於GDP的10%。

【15：38】林鄭月娥稱，受疫情重創的航空、酒店、旅遊業，需要適當通關扶持。

【15：36】林鄭月娥稱，政府公共服務今日已經全面恢復，也再次錄得本地零感染，希望標誌第三波疫情已經受控，惟不能掉之輕心。

【15：30】記者會開始

林鄭月娥：全民檢測最重要是感謝中央政府支持

林鄭月娥今早稱，普及社區檢測有逾178萬人參與，會在下午同步交代經費和成果。

她表示，普及社區檢測一個月內完成籌備，感謝6000多名醫護人員協助檢測，4000名公務員、退休公務員做支援工作，也感謝負責保安和物流人員。

林鄭月娥稱：「最重要是感謝中央政府支持。」她指出，全民檢測單日最高有近20萬檢測量，沒有中央支援是不會有成功，涉及有570名內地檢測人員分批來港，日以繼夜24小時、兩班工作。

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編輯：麥德銘

經濟 林鄭月娥 限聚令 保就業 防疫抗疫基金

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