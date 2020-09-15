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【防疫抗疫基金】林鄭：下午交代防疫抗疫基金第三輪、周五限聚令新安排

即市財經 10:42 2020/09/15

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行政長官林鄭月娥稱，下午會舉行記者交代社交距離措施、全民檢測成果和第三輪防疫抗疫基金。

行政長官林鄭月娥稱，下午會與司局長交代防疫抗疫基金第三輪措施內容，重申第二輪防疫抗疫基金仍有項目進行中，支援香港受影響企業，也會在下午公布下階段「限聚令」待社交距離措施安排，相關社交距離措施會於9月18日（周五）實行。

她也表示，第二期「保就業」計劃收到15.8萬多宗申請，較首階段少6%，申請第二輪的僱主中，逾14.2萬於首期獲批，與首輪約15萬實際批出數目，少7200個僱主。

林鄭月娥稱，普及社區檢測有逾180萬人參與，會在下午同步交代經費和成果，指檢測工作尚差少少才完成，會在下午交代。

她表示，普及社區檢測一個月內完成籌備，感謝6000多名醫護人員協助檢測，4000名公務員、退休公務員做支援工作，也感謝負責保安和物流人員。

林鄭月娥稱：「最重要是感謝中央政府支持。」她指出，全民檢測單日最高有近20萬檢測量，沒有中央支援是不會有成功，涉及有570名內地檢測人員分批來港，日以繼夜24小時、兩班工作。

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編輯：麥德銘

經濟 林鄭月娥 限聚令 保就業 防疫抗疫基金
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