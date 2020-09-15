  • 28°C
香港時間 : 2020915日 (二) 13:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【防疫抗疫基金】林鄭：下午交代防疫抗疫基金第三輪　傳主題公園卡拉OK泳池重開

即市財經 12:52 2020/09/15

分享：

行政長官林鄭月娥稱，下午會舉行記者交代社交距離措施、全民檢測成果和第三輪防疫抗疫基金。

行政長官林鄭月娥稱，下午會與司局長交代防疫抗疫基金第三輪措施內容，重申第二輪防疫抗疫基金仍有項目進行中，支援香港受影響企業，也會在下午公布下階段「限聚令」待社交距離措施安排，相關社交距離措施會於9月18日（周五）實行。

據最新消息，港府擬放寬酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場社交距離措施，意味海洋公園、迪士尼公園兩個主題公園可在周五（9月18日）重開，「四人限聚令」則料不會放寬。

林鄭月娥也表示，第二期「保就業」計劃收到15.8萬多宗申請，較首階段少6%，申請第二輪的僱主中，逾14.2萬於首期獲批，與首輪約15萬實際批出數目，少7200個僱主。

林鄭月娥稱，普及社區檢測有逾178萬人參與，會在下午同步交代經費和成果，指檢測工作尚差少少才完成，會在下午交代。

她表示，普及社區檢測一個月內完成籌備，感謝6000多名醫護人員協助檢測，4000名公務員、退休公務員做支援工作，也感謝負責保安和物流人員。

林鄭月娥稱：「最重要是感謝中央政府支持。」她指出，全民檢測單日最高有近20萬檢測量，沒有中央支援是不會有成功，涉及有570名內地檢測人員分批來港，日以繼夜24小時、兩班工作。

相關文章：

【限聚令放寬】海洋公園、香港迪士尼樂園9‧18重開？　兩大樂園：適時公布（第二版）

【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊

【保就業計劃】第二期保就業將截止 一文看清上市公司申請意向

【國泰危機】國泰航空、國泰港龍棄次輪保就業香港快運倖免　等同宣布裁員、CEO：耐心等待（第三版）

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解：https：//bit.ly/2RcF6ig

編輯：麥德銘

經濟 林鄭月娥 限聚令 保就業 防疫抗疫基金

上一篇文章

【新股IPO】明源雲909首日招股　暫錄85億孖展超購近13倍（不斷更新）

下一篇文章

【蘋果發布會】蘋果新產品登場？　AirTags發布會隨時現身（附渲染圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909今日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909今日招股　入場費16666元（第二版）
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄929.9億　超購逾531倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄929.9億　超購逾531倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌0.3%　恒指夜期收市跌19點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌0.3%　恒指夜期收市跌19點（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）