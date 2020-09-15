【防疫抗疫基金】林鄭月娥率官員交代防疫抗疫基金第三輪措施（不斷更新）

▲ 行政長官林鄭月娥稱，下午會舉行記者交代社交距離措施、全民檢測成果和第三輪防疫抗疫基金。

行政長官林鄭月娥下午3時聯同官員交代防疫抗疫基金第三輪措施，也同時講述剛結束的普及社區檢測計劃、放寬「限聚令」等社交距離限制措施，相關社交距離措施會於9月18日（周五）實行。林鄭月娥出席行政會議前稱，第二輪防疫抗疫基金仍有項目進行中，支援香港受影響企業。

林鄭月娥今早也交代第二期「保就業」計劃情況，指第二輪收到15.8萬多宗申請，較首階段少6%，申請第二輪的僱主中，逾14.2萬於首期獲批，與首輪約15萬實際批出數目，少7200個僱主。

港府宣布，放寬餐飲處所堂食營業時間至午夜12時，也容許酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場重開，但要嚴格執行防疫措施，意味海洋公園、迪士尼公園兩個主題公園可在周五（9月18日）重開，「四人限聚令」、配戴口罩令不會放寬，措施暫定維持至9月24日。海洋公園、香港迪士尼樂園9‧18重開？ 詳情可看【下一頁】

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本文會持續更新記者會第三輪防疫抗疫基金措施，至於最新防疫措施安排，可留意【防疫措施再鬆綁 酒吧、卡啦OK重開 4人限聚令維持（不斷更新）】

【16：14】動用60億元用於租金、收費寬免，如政府物業及短期租租金寬免75%至100%，再寬免6個月。67類政府收費寬免，另加額外7項收費寬免。

【16：13】動用45億元，包括綜援計劃的援助失業人士特別計劃延長6個月至2021年5月底，也包括受防疫措施影響的行業。

【16：13】預留100億元採購新冠病毒疫苗。

【16：11】張建宗稱，第二輪「保就業」計劃料首批最快下星期收到通知。措施有助紓緩企業壓力，恢復經濟元氣，幫助經濟復甦。

【16：10】張建宗表示，首兩輪防疫抗疫基金共獲立法會財委會批出73個項目，總承擔額1505億元，至今發放780億元資助。保就業計劃首階段涉及195萬名僱員、惠及15萬僱主，另有超過11萬自僱人士獲資助。

【16：06】張建宗稱，首兩輪防疫抗疫基金連同早前財政預算案措施2875億元，相當於GDP的10%。

【15：38】林鄭月娥稱，受疫情重創的航空、酒店、旅遊業，需要適當通關扶持。

【15：36】林鄭月娥稱，政府公共服務今日已經全面恢復，也再次錄得本地零感染，希望標誌第三波疫情已經受控，惟不能掉之輕心。

【15：30】記者會開始

林鄭月娥：全民檢測最重要是感謝中央政府支持

林鄭月娥今早稱，普及社區檢測有逾178萬人參與，會在下午同步交代經費和成果。

她表示，普及社區檢測一個月內完成籌備，感謝6000多名醫護人員協助檢測，4000名公務員、退休公務員做支援工作，也感謝負責保安和物流人員。

林鄭月娥稱：「最重要是感謝中央政府支持。」她指出，全民檢測單日最高有近20萬檢測量，沒有中央支援是不會有成功，涉及有570名內地檢測人員分批來港，日以繼夜24小時、兩班工作。

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編輯：麥德銘