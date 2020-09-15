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【智能手錶】Apple Watch出貨量超瑞士鐘錶業　分析師指傳統手錶製造商反擊乏力

即市財經 09:58 2020/09/15

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Apple Watch出貨量量已超瑞士手錶業，分析師料兩者距離料擴大。

蘋果公司市值已超過不少國家的GDP，「富可敵國」，它自2014年9月推出的的Apple Watch，出貨量亦已超過以手錶著名的瑞士。

根據研究機構Stategy Analytics的分析，蘋果Apple Watch於2018年出貨量為2250萬隻，瑞士手錶業為2420萬隻，但2019年Apple Watch已成功擊敗瑞士錶業，Apple Watch去年出貨量已達到3,070萬隻，瑞士手錶業同期出貨量只有2,110萬隻。

Stategy Analytics的高級分析師Steven Waltzer指，指針式手錶在年長消費者仍然很受歡迎，但年輕消費者愈來愈傾向智能手錶。他又指Swatch及Tissot等傳統瑞士手錶製造商在智能手錶面前正在敗退，蘋果公司透過更深入的銷售渠道，進一步吸引年輕消費者。

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編輯：謝克迪

鐘錶 瑞士 智能手錶 Apple Apple Watch 鐘錶

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