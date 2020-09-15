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【TikTok 新對手】 YouTube 推短視頻平台Shorts　印度率先測試

即市財經 09:47 2020/09/15

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Google 母公司 Alphabet（美：GOOGL） 旗下 YouTube 宣布推出類似 TikTok 的短視頻平台「Shorts」。

Google 母公司 Alphabet（美：GOOGL） 旗下 YouTube 宣布推出類似 TikTok 的短視頻平台「Shorts」，容許用戶拍攝15秒短片，料跟TikTok 一較高下。

YouTube 週一 （14 日） 宣布將率先在印度測試 Shorts 功能，並在未來數月內進一步將服務擴展至更多國家。Shorts 容許用戶拍攝15秒短片，並替影片增添特殊濾鏡，並從音樂庫中挑選配樂上傳至社群平台。Shorts 功能將先於 Android 作業系統上線，未來進一步擴展到 iOS 系統。

美國政府此前對 TikTok下達禁令，但 TikTok仍深受美國年輕人愛戴。Facebook旗下 Instagram 已推出 Reels。

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編輯：吳敏芳

 

 

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