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【小米1810】小米副董事長林斌減持3.5億股 套現78億　承諾5年內不再出售股份

股樓投資 09:45 2020/09/15

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小米集團（01810）股價近日由高位回落近16%，再傳來合伙人之一的董事長林斌減持手上小米B類股份，套現10億美元（約78億港元），而林斌承諾在未來5年，將不會再出售小米股份。

小米股價今早開市顯著受壓，開報22.5元，下跌4.4%，成交金額80.5億元。

小米股價回夠氣 準備下一波升浪 詳情請按：【見下頁

據《彭博》引述銷售文件指出，持有小米2.2%股權的林斌，減持3.5億股股份，佔已發行股本總數1.5%，每股作價介乎22.55至22.85港元，較昨日（14日）收市價23.55元折讓2.97%至4.25%，套現10億美元。

其後，小米發出通告，指林斌自願承諾，在今後5年內，林斌生及其控制的所有實體，均不會自行酌情出售其直接或間接實益擁有的小米股份，此前已作安排的不超過1.2億股B類股除外。

小米今年的制勝關鍵是    雷軍這樣說..... 詳情請按：【見下頁

該1.2億股B類股將捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation，而該1.2億股B類股中的6000萬股B類股此後將被捐贈予小米基金會有限公司。這兩個機構可自由買賣該等股份將所得以作公益用途。

同時，上述禁售期亦不適於林斌及其全資擁有的Apex Star LLC與高盛於今日(15日)訂立的大宗交易協議中所出售的公司3.5億股B類股。
 

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記者：李兆明

 

香港股票 小米集團－W（01810） 小米 減持

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