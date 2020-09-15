【騰訊股價】騰訊據報選址新加坡作為亞洲區域樞紐

▲ 報道指，騰訊考慮將一些業務運營包括國際遊戲發行轉移到境外。

彭博引述消息人士報道，騰訊 （00700） 已選擇新加坡作為亞洲業務中心。消息指，騰訊管理層一直以來都有討論把新加坡作為一個區域樞紐，並考慮將一些業務運營包括國際遊戲發行轉移到境外。

報道指，騰訊在美國及印度的業務遇挫後加速推進這個計劃。美國總統特朗普此前簽署行政命令，自9月20日起，禁止美國實體與騰訊旗下WeChat做交易，而公司的熱門遊戲《絕地求生》手遊和《傳說對決》在印度被禁。

騰訊在一份聲明中表示，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國外，騰訊還將在新加坡新設辦事處，以「支持在東南亞及以外地區不斷發展的業務」。騰訊表示，正在招聘各種職位，包括技術和業務開發，但未提供細節。根據騰訊招聘網頁，其目前在新加坡有跨境電子商務、雲計算和電子競技等方面的數十個職位空缺。

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編輯：吳敏芳