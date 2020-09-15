【港股走勢】恒生指數早段倒升　滙豐偏軟破底低見32元（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，企業併購利好，加上重新炒作疫苗消息，道指升327點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約92點，恒指料開報24547點。內房軟件解決方案供應商明源雲 （新上市編號：00909） 今日起招股。

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即市走勢︰

【10︰05】中國8月份全國居民消費價格按年上升2.4%，漲幅比7月份回落0.3個百分點。

中國8月社會消費品零售總額按年增0.5%

中國8月工業增加值按年增長5.6%，預期增長5.1%。

中國1-8月城鎮固定資產投資按年下降0.3%，預期下降0.4%。

8月份規模以上工業增加值同比實際增長5.6%，增速較7月份加快0.8個百分點。

【10︰02】黃金相關股上升，招金 （01818） 升4.1%，山東黃金 （01787） 升1.6%；中國黃金國際 （02099） 升4.8%；紫金 （02899） 升2.2%；SDPR金ETF （02840） 升0.9%。

【10︰00】大市升約60點，報24699點。

【09︰51】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 升1.9%；金沙 （01928） 升2.8%。另外，美高梅 （02282） 升1.8%；永利 （01128） 升2.6%；澳博 （00880） 升2.2%；新濠 （00200） 升4.8%。富瑞引述行業渠道調查表示，上周一至周日澳門日均博彩收入達1.14億澳門元，較本月首6日的日均8300萬澳門元增加37%。

【09︰49】越南製造加工 （00422） 挫50%，成交211萬，低見0.213元。越南製造加工公布，有關獲三陽工業全資附屬擬私有化的建議未獲通過。

【09︰46】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 撐市，升1.1%；美團點評 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌4.5%。

【09︰44】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.3%，破底低見32元。

【09︰38】Tesla（美︰TSLA）股價升逾12%，概念股比亞迪 （01211） 升逾3%，高見89.5元；贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%，高見40.8元。

【09︰33】新股科利實業 （01455） 今日首日掛牌，科利實業開報0.95元，較招股價0.4元高0.55元或1.37倍，科利實業1手（5000股）不計手續費，帳面賺2750元。

【新股IPO】科利實業首掛高開近1.4倍 1手賺2750元

【09︰32】港股早段倒升逾40點，恒生指數報24688點，升47點。

【09︰21】人行進行6000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，利率為2.95%。

另外，人行未開展逆回購操作，當日實現淨投放1700億元人民幣。

【09︰20】恒生指數低開18點，開報24621點。小米 （01810） 股價跌近4.5%，開報22.5元。恒大汽車 （00708） 折讓2成配股，股價挫逾11%，開報25元。

【09︰14】即月期指開報24490點，跌54點或0.2%

【08︰58】恒指黑期跌93點，報24519點，道指期貨跌30點，報27841點。

【08︰47】小米 （01810） 公布，副董事長、執行董事林斌自願承諾5年內不減持。為避免疑義，禁售期承諾不適用於根據林斌及其全資持有的Apex Star LLC與高盛（亞洲）有限責任公司於9月15日訂立的大宗交易協議中所出售的公司3.5億股B類股。

小米副董事長減持3.5億股 許5年不再減持承諾

【08︰25】恒大汽車 （00708） 公布，以先舊後新方式安排，引入騰訊 （00700） 、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者，籌集約40億港元，每股配售價22.65元，較上日收市價折讓19.96%。

【配股潮】恒大折讓2成配股籌40億 投資者包括騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行

【08︰00】美國國務院將香港的旅遊警示級別上調至第3級，即「重新考慮行程」（Reconsider travel）。

【港區國安法】美國上調香港旅遊警示級別至第3級

【07︰30】新股熱鬧情況持續，明源雲（SaaS概念股）在港啟動首日招股上市，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接約5000萬美元沽盤，向銀行體系注資3.88億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資3.88億港元 一文看清金管局接美元

【07︰30】道指收報27993點，升327點或1.18%；標指收報3383點，升42點或1.27%；納指收報11056點，升203點或1.87%。

港股ADR收報24547點，跌92點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報31.99元，跌0.21元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報530.59元，升1.09元或0.2%。恒指夜期收報24525點，跌19點，低水115點。

道指升327點港股ADR跌92點 紐約期金升0.8%

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責任編輯︰梁浩碩