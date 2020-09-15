【港股走勢】恒生指數升92點企10天綫　小米挫半成藍籌最差（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，企業併購利好，加上重新炒作疫苗消息，道指升327點。恒生指數低開18點，開報24621點，其後倒升，大市曾升近190點，恒生指數最終收報24732點，升92點，企10天綫（24669點）。

焦點股份︰多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

焦點新聞︰

【防疫抗疫基金】林鄭：下午交代第三輪防疫抗疫基金措施 周五新社交距離措施

【新股IPO】明源雲909今日招股 入場費16666元（第二版）

【新股IPO】SaaS概念股明源雲招股 影子股年內幾乎全綫倍升

【科網狂潮】科技股要點撈？ 滙豐劉紹文：放低高市盈率心魔

即市走勢︰

【16︰10】恒生指數升92點，收報24732點，企10天綫。比亞迪 （01211） 升逾12%破頂，小米 （01810） 跌5%藍籌最差，恒大汽車 （00708） 跌逾11%。

【16︰00】恒生指數U盤前升109點，報24749點。

【15︰32】騰訊 （00700） 午後一度倒跌，最新回穩升0.3%，報531元。

【騰訊股價】瑞信里昂齊唱好騰訊手遊業務前景 騰訊可見683？

【15︰24】港股尾市升約105點，報2444點。

【15︰00】上證升0.5%；深證升0.9%，創業板指升近0.9%。

【14︰41】消息指食肆堂食可延至午夜，大家樂 （00341） 升1.6%；大快活 （00052） 升1.1%；太興 （06811） 升5.7%；翠華 （01314） 逆市跌1.5%。

【14︰36】藥明生物 （02269） 獲大和首予買入，目標價213.1元。藥明生物股價升2.8%，高見192.8元。

【14︰33】本港今日新增4宗輸入個案，第三波疫情以來首次本地零感染，領展 （00823） 升1.6%；九倉置業 （01997） 升4.7%；希慎 （00014） 升2.1%；港鐵 （00066） 升1.4%。

【14︰28】中國飛鶴 （06186） 升逾4%，股價破頂高見18.08元。

【14︰15】九倉置業 （01997） 升幅擴至4.8%，高見32.8元。

【14︰03】六福 （00590） 升5.9%；周大福 （01929） 升1.6%，破頂高見10.42元；莎莎 （00178） 升2.8%；卓悅 （00653） 升1.8%。

【13︰59】小米 （01810） 午後跌5.5%，報22.25元，低見22.1元。另外，阿里巴巴 （09988） 升0.3%；美團點評 （03690） 跌0.3%；騰訊 （00700） 倒跌0.2%。

【13︰56】港股升幅收窄至不足100點，恒生指數升88點，報24728點。騰訊 （00700） 升幅收窄至近0.1%，報530元。

【13︰11】九毛九 （09922） 升逾7%，高見19.2元；海底撈 （06862） 升0.9%，高見57.5元；呷哺呷哺 （00520） 升4%，高見9.65元。

【13︰07】SaaS概念股明源雲招股，本港SaaS概念股表現方面，微盟 （02013） 升0.7%；中國有贊 （08083） 升2.6%；金蝶國際 （00268） 升2.8%；移卡 （09923） 升2.2%。

【13︰00】港股午後初段升約140點，恒生指數報24780點。

【12︰00】恒生指數半日升119點，中午收報24759點。友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 領升，滙豐 （00005） 偏軟破底低見32元。小米 （01810） 跌近4%，恒大汽車 （00708） 挫逾8%。比亞迪 （01211） 半日升近13%，破頂高見98.8元。

【11︰49】RIMBACO （01953） 昨遭洗倉後，股價今早再挫一成五，破底低見0.237元。

【11︰39】九倉置業 （01997） 升3.4%，高見32.5元。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升近0.3%，深證升近0.7%；創業板指升近0.6%。

【11︰29】比亞迪 （01211） 升14%，高見98.6元破頂。

【TSLA股價】Tesla 9月22日舉行電池日股價升13% 中港Tesla概念股抽升、比亞迪破頂

【11︰21】友邦 （01299） 升1.8%，騰訊 （00700） 升0.9%，2股合計貢獻大市約65點，帶領大市升逾100點，至於小米 （01810） 拖累升勢，拉低大市37點。

【11︰19】人民幣中間價創16個月高位，內航股造好，南航 （01055） 升3.6%；東航 （00670） 升3.3%；國航 （00753） 升3.7%。

【11︰17】內銀向上，建行 （00939） 升0.9%；工行 （01398） 升近0.5%；中行 （03988） 升0.8%；農行 （01288） 暫無升跌。

【11︰13】美國政府對華為禁令今日（15日）生效，中芯 （00981） 跌2%，低見18.68元；中興 （00763） 跌0.3%，低見18.64元；比亞迪電子 （00285） 升0.9%，高見41.25元。

【11︰10】大市升幅擴大至150點，報24791點。

【11︰04】滙豐 （00005） 破底低見32元後，倒升0.3%，高見32.3元。

【10︰57】亞太絲路投資 （00767） 飈升43%，高見0.174元，股價連升3日累升逾1倍。

【10︰51】比亞迪 （01211） 最新報95.8元，升10.9%，成交11億，高見96.5元破頂。

【10︰46】內房股向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升0.9%；恒大 （03333） 升8.8%；碧桂園 （02007） 升2.8%；雅居樂 （03383） 升3%。中國多個部門近期早已頻頻釋放調控房地產市場和收緊房地產企業融資閥門的政策信號，傳出將落實「三條紅線」。

【內房股】融資「三條紅線」傳9月起於恒大、碧桂園等12家房企試點實施

【10︰40】港股最新升90點，報24730點，企10天綫（24669點）。

【10︰34】京東 （09618） 升逾3%，高見303.8元。上交所日前受理京東數科科創板上市申請，公司擬發行不超過5.38億股，佔發行後總股本的比例不低於10%。

【10︰29】比亞迪 （01211） 愈升愈有，破頂高見94.1元，最新升8.2%，報93.5元。

【10︰26】科指成份股恒騰 （00136） 今早破頂見0.44元，倒跌半成，報0.38元。

【10︰11】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾6%，破頂高見91.95元。

【10︰10】港股升幅擴大至約100點，恒生指數報24740點。

【10︰07】蘋果將舉行發布會，手機孖寶瑞聲 （02018） 跌0.2%；舜宇 （02382） 升近0.1%。

【10︰05】中國8月份全國居民消費價格按年上升2.4%，漲幅比7月份回落0.3個百分點。

中國8月社會消費品零售總額按年增0.5%

中國8月工業增加值按年增長5.6%，預期增長5.1%。

中國1-8月城鎮固定資產投資按年下降0.3%，預期下降0.4%。

8月份規模以上工業增加值同比實際增長5.6%，增速較7月份加快0.8個百分點。

【10︰02】黃金相關股上升，招金 （01818） 升4.1%，山東黃金 （01787） 升1.6%；中國黃金國際 （02099） 升4.8%；紫金 （02899） 升2.2%；SDPR金ETF （02840） 升0.9%。

【10︰00】大市升約60點，報24699點。

【09︰51】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 升1.9%；金沙 （01928） 升2.8%。另外，美高梅 （02282） 升1.8%；永利 （01128） 升2.6%；澳博 （00880） 升2.2%；新濠 （00200） 升4.8%。富瑞引述行業渠道調查表示，上周一至周日澳門日均博彩收入達1.14億澳門元，較本月首6日的日均8300萬澳門元增加37%。

【09︰49】越南製造加工 （00422） 挫50%，成交211萬，低見0.213元。越南製造加工公布，有關獲三陽工業全資附屬擬私有化的建議未獲通過。

【09︰46】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 撐市，升1.1%；美團點評 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌4.5%。

【09︰44】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.3%，跌穿8月4日低位，破底低見32元。

【09︰38】Tesla（美︰TSLA）股價升逾12%，概念股比亞迪 （01211） 升逾3%，高見89.5元；贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%，高見40.8元。

【09︰33】新股科利實業 （01455） 今日首日掛牌，科利實業開報0.95元，較招股價0.4元高0.55元或1.37倍，科利實業1手（5000股）不計手續費，帳面賺2750元。

【新股IPO】科利實業首掛高開近1.4倍 1手賺2750元

【09︰32】港股早段倒升逾40點，恒生指數報24688點，升47點。

【09︰21】人行進行6000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，利率為2.95%。

另外，人行未開展逆回購操作，當日實現淨投放1700億元人民幣。

【09︰20】恒生指數低開18點，開報24621點。小米 （01810） 股價跌近4.5%，開報22.5元。恒大汽車 （00708） 折讓2成配股，股價挫逾11%，開報25元。

【09︰14】即月期指開報24490點，跌54點或0.2%

【08︰58】恒指黑期跌93點，報24519點，道指期貨跌30點，報27841點。

【08︰47】小米 （01810） 公布，副董事長、執行董事林斌自願承諾5年內不減持。為避免疑義，禁售期承諾不適用於根據林斌及其全資持有的Apex Star LLC與高盛（亞洲）有限責任公司於9月15日訂立的大宗交易協議中所出售的公司3.5億股B類股。

小米副董事長減持3.5億股 許5年不再減持承諾

【08︰25】恒大汽車 （00708） 公布，以先舊後新方式安排，引入騰訊 （00700） 、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者，籌集約40億港元，每股配售價22.65元，較上日收市價折讓19.96%。

【配股潮】恒大折讓2成配股籌40億 投資者包括騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行

【08︰00】美國國務院將香港的旅遊警示級別上調至第3級，即「重新考慮行程」（Reconsider travel）。

【港區國安法】美國上調香港旅遊警示級別至第3級

【07︰30】新股熱鬧情況持續，明源雲（SaaS概念股）在港啟動首日招股上市，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接約5000萬美元沽盤，向銀行體系注資3.88億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資3.88億港元 一文看清金管局接美元

【07︰30】道指收報27993點，升327點或1.18%；標指收報3383點，升42點或1.27%；納指收報11056點，升203點或1.87%。

港股ADR收報24547點，跌92點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報31.99元，跌0.21元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報530.59元，升1.09元或0.2%。恒指夜期收報24525點，跌19點，低水115點。

道指升327點港股ADR跌92點 紐約期金升0.8%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

責任編輯︰梁浩碩