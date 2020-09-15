【疫情焦點】全球累計逾2948萬確診　美國累計674萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月15日早上8時45分，全球累計29,489,703宗新冠肺炎確診病例，較上日增加162,364宗。累計932,794死亡個案，較上日增加2,582宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|29,830
|6,748,862
|199,022
|意大利
|0
|288,761
|35,624
|西班牙
|17,033
|593,730
|29,848
|法國
|6,091
|425,648
|30,958
|德國
|664
|263,222
|9,436
|中國
|8
|85,202
|4,634
|香港
|0
|4,972（確診/疑似）
|101
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩