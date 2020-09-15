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【疫情焦點】全球累計逾2948萬確診　美國累計674萬

即市財經 08:45 2020/09/15

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【疫情焦點】全球累計逾2948萬確診　美國累計674萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月15日早上8時45分，全球累計29,489,703宗新冠肺炎確診病例，較上日增加162,364宗。累計932,794死亡個案，較上日增加2,582宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 29,830 6,748,862 199,022
意大利 0 288,761 35,624
西班牙 17,033 593,730 29,848
法國 6,091 425,648 30,958
德國 664 263,222 9,436
中國 8 85,202 4,634
香港 0 4,972（確診/疑似） 101

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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