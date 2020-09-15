【小米股價】小米跌曾逾半成　副董事長林斌減持3.5億股、承諾5年不再減持

▲ 小米副董事長減持3.5億股 許5年不再減持承諾

小米 （01810） 副董事長、執行董事林斌去年8月減持後，今年再減持3.5億B類股份（一股一票），套現最多80億元。林斌與小米發表公告，林斌自願承諾5年內不減持，小米股價今早股價最多跌半成，最新跌3.6%，報22.7元，成交105億元。

早上9時02分至9時06分，4手交叉盤總計3.5億股小米股票，以每股22.55元股價成交。成交價較小米上日收市價折價約4.2%，涉78.9億元。

小米表示，林斌禁售期承諾不適用於根據林斌及其全資持有的Apex Star LLC與高盛於9月15日訂立的大宗交易協議中所出售的公司3.5億股B類股，證林斌出手減持小米股份。

早前外電引述銷售文件，林斌擬以每股22.55至22.85元，減持3.5億股小米股份，套現最多80億元。每股作價較上日收市價折讓3%至4.25%。

小米表示，為表對公司長遠價值的堅定信心，林斌自願承諾，按照給予公司的承諾函的條款，自公告日期起5年內，林斌及其控制的所有實體均不會自行酌情出售其直接或間接實益擁有的公司股份，此前已作安排的不超過1.2億股B類股除外。

該1.2億股B類股將捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation，而該1.2億股B類股中的6000萬股B類股此後將被捐贈予小米基金會有限公司。這兩個機構可自由買賣該等股份將所得以作公益用途。

林斌於2019年8月連續3日減小米持股份套現近4億元後，亦承諾一年內不減持，禁售期過後隨即出手。

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責任編輯︰梁浩碩