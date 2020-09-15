  • 28°C
香港時間 : 2020915日 (二) 12:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒馳汽車】恒大汽車配股籌40億後跌8%　馬化騰馬雲間接參與、恒大抽升8%（第二版）

即市財經 12:07 2020/09/15

分享：

【配股潮】恒大折讓2成配股籌40億　投資者包括騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行

恒大汽車 （00708） 配股，恒大汽車公布，以先舊後新方式安排配股，引入騰訊 （00700） 、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名投資者，籌集約40億港元。恒大汽車今日最多跌15%，半日跌8%，報26元，成交46.47億元。相反，中國恒大 （03333） 股價半日抽升近8.5%，報17.44元，成交4.06億元。

恒大汽車表示，配售17.66億股，相當於經擴大已發行股份總數約2%，每股配售價22.65元，較上日收市價折讓19.96%。

恒大汽車表示，所得款項淨額為39.85億元，擬將作用集團的一般企業用途。恒大汽車雖公布馬化騰旗下騰訊、馬雲共同成立的雲鋒基金有參與配股，但由於無承配人成為主要股東，未交代「雙馬」持股量。

恒大汽車副董事長劉永灼早前表示，目前上海及廣州的恒馳汽車生產基地已進入設備調試安裝階段，下個月將具備試生產條件，預計明年下半年實現量產。

恒大汽車剝離物管業務　作價4751萬人民幣

【恒大汽車】恒馳料明年下半年量產　3至5年內實現年產銷100萬部

【恒大汽車】恒大健康半年虧損擴大至23億元 績前升9%（第二版）

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 配售 配股 恒大汽車（00708）

上一篇文章

【小米股價】小米跌曾逾半成　副董事長林斌減持3.5億股、承諾5年不再減持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄929.9億　超購逾531倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄929.9億　超購逾531倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌0.3%　恒指夜期收市跌19點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌0.3%　恒指夜期收市跌19點（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909今日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909今日招股　入場費16666元（第二版）
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘