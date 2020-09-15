【恒馳汽車】恒大汽車配股籌40億後跌8%　馬化騰馬雲間接參與、恒大抽升8%（第二版）

▲ 【配股潮】恒大折讓2成配股籌40億 投資者包括騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行

恒大汽車 （00708） 配股，恒大汽車公布，以先舊後新方式安排配股，引入騰訊 （00700） 、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名投資者，籌集約40億港元。恒大汽車今日最多跌15%，半日跌8%，報26元，成交46.47億元。相反，中國恒大 （03333） 股價半日抽升近8.5%，報17.44元，成交4.06億元。

恒大汽車表示，配售17.66億股，相當於經擴大已發行股份總數約2%，每股配售價22.65元，較上日收市價折讓19.96%。

恒大汽車表示，所得款項淨額為39.85億元，擬將作用集團的一般企業用途。恒大汽車雖公布馬化騰旗下騰訊、馬雲共同成立的雲鋒基金有參與配股，但由於無承配人成為主要股東，未交代「雙馬」持股量。

恒大汽車副董事長劉永灼早前表示，目前上海及廣州的恒馳汽車生產基地已進入設備調試安裝階段，下個月將具備試生產條件，預計明年下半年實現量產。

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責任編輯︰梁浩碩