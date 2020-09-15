  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 17:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒馳汽車】恒大汽車配股籌40億後跌逾11%　馬化騰馬雲間接參與、恒大抽升8%（第二版）

即市財經 16:17 2020/09/15

分享：

【配股潮】恒大折讓2成配股籌40億　投資者包括騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行

恒大汽車 （00708） 配股，恒大汽車公布，以先舊後新方式安排配股，引入騰訊 （00700） 、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名投資者，籌集約40億港元。恒大汽車今日最多跌15%，最終跌11.5%，收報25.05元，成交50.7億元。相反，中國恒大 （03333） 股價抽升8.1%，收報17.38元，成交5.3億元。

恒大汽車表示，配售17.66億股，相當於經擴大已發行股份總數約2%，每股配售價22.65元，較上日收市價折讓19.96%。

恒大汽車表示，所得款項淨額為39.85億元，擬將作用集團的一般企業用途。恒大汽車雖公布馬化騰旗下騰訊、馬雲共同成立的雲鋒基金有參與配股，但由於無承配人成為主要股東，未交代「雙馬」持股量。

恒大汽車副董事長劉永灼早前表示，目前上海及廣州的恒馳汽車生產基地已進入設備調試安裝階段，下個月將具備試生產條件，預計明年下半年實現量產。

恒大汽車剝離物管業務　作價4751萬人民幣

【恒大汽車】恒馳料明年下半年量產　3至5年內實現年產銷100萬部

【恒大汽車】恒大健康半年虧損擴大至23億元 績前升9%（第二版）

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 配售 配股 恒大汽車（00708）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　錄得930億　超購逾531倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　錄得930億　超購逾531倍（不斷更新）
【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍　一手帳面最多賺7000元
【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍　一手帳面最多賺7000元
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【新股IPO】SaaS概念股明源雲招股 影子股年內幾乎全綫倍升
【新股IPO】SaaS概念股明源雲招股 影子股年內幾乎全綫倍升