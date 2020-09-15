【港區國安法】美國上調香港旅遊警示級別至第3級　英國更新警示籲提防任意拘留（第二版）

▲ 【港區國安法】美國上調香港旅遊警示級別至第3級

美國國務院更新對香港及中國的旅遊警示級別。美國國務院表示，鑑於新冠肺炎疫情，以及新國安法的情況，將香港的旅遊警示級別上調至第3級，即「重新考慮行程」（Reconsider travel）。另外，英國外交部周二（15日）更新對中國的旅遊警示，警告當地的英國公民可能面臨遭中國政府任意拘留的風險

美國國務院表示，自從7月1日頒布國家安全法以來，中國單方面專斷地在香港推行政策及行使安全權力，可能使公開批評中國的美國公民面臨更高的逮捕、拘留、驅逐或起訴的風險，將香港旅遊警示上調至第3級「重新考慮」，取代6月初的第2級「提高警覺」（Exercise increase caution）。

另外，因應中國疫情有所改善，將原本第4級別「不要前往」（Do Not Travel）的警示下調至第3級，指中國政府擅自執行當地法律，包括任意拘留和錯誤拘留，以及對美國公民和其他國家的公民使用出口禁令，而沒有經過適當的法律程序。

另外，英國更新對中國的旅遊警示，警示提到中國當局在部分情況下，會以「危害國家安全」為由拘捕外國人，包括英國公民在內的外國人可能有被任意拘留的風險。英國政府在上一次更新警示時並沒有提及任意拘留的情況。

中國近期曾以國家安全為由拘留多名外國公民，他們分別來自加拿大、澳洲、日本及美國，當中多人至今仍未獲釋，包括中國環球電視網（CGTN）的澳洲籍主播成蕾。

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責任編輯︰梁浩碩