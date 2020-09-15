▲ 【金股滙行情】道指升327點港股ADR跌92點 紐約期金升0.8%

道指升327點

美股向上，企業併購利好，加上重新炒作疫苗消息，道指收報27993點，升327點或1.18%；標指收報3383點，升42點或1.27%；納指收報11056點，升203點或1.87%。

港股ADR跌92點

港股ADR收報24547點，跌92點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報31.99元，跌0.21元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報530.59元，升1.09元或0.2%。恒指夜期收報24525點，跌19點，低水115點。

油價編軟 紐油期油跌0.2%

原油價格偏軟，市場憂慮經濟復甦進度影響原油需求，颶風莎莉雖然於墨西哥灣增強，但未為油價帶來支持，紐約期油收報37.26美元，跌9美仙或0.2%；布蘭特期油收報39.61美元，跌0.22美元或0.6%。

美滙指數跌0.3%

市場注視聯儲局議息結果，美滙指數偏軟，報93.05，跌0.3%。歐元兌美元報1.1866；美元兌日圓報105.73。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金升0.8%

美元下跌，美債息回落，加上市場預期儲局立場維持鴿派，金價朋支持，紐約期金收報1963.7美元，升15.8美元或0.8%。現貨金於1957美元水平。

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

責任編輯︰梁浩碩