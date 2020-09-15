【美股收市】炒併購+疫苗消息 道指升327點 納指漲1.9%

企業併購利好消息，加上市場重新炒作疫苗消息，帶動美股三大指數持續向上，科技股領漲，早前沽壓最勁的納指反彈力度亦最強，一度抽升3.4%，道指曾漲逾400點。

道指收報27993點，升327點或1.18%；標指收報3383點，升42點或1.27%；納指收報11056點，升203點或1.87%。

投資者聚焦TikTok出售交易的進展。路透引述知情人士指字節跳動已拒絕微軟（美：MSFT）對旗下TikTok美國業務的收購，甲骨文（美：ORCL）則落實欲與字節跳動組成「技術合作夥伴」。甲骨文開市升6%，其後停牌，復牌後漲逾7.8%，收升4.3%。

美國財長姆欽指出，美國外資投資委員會審視過後，將把是次交易建議交予美國總統特朗普再審視。TikTok的最後交易期限為本月20日。

微軟發表聲明稱，已收到來自字節跳動的消息，不會將TikTok在美國的業務出售予微軟。落選的微軟股價跑輸，收市微升0.7%。

英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)恢復第三期新冠疫苗臨床測試; 與此同時，醫藥股輝瑞（美：PFE）指若新冠疫苗證實安全和有效，可望於年底前在美國分發，輝瑞股價收漲2.6%。

輝達（美：NVDA）同意以400億美元（約3,100億港元）收購軟銀集團（SoftBank）旗下英國晶片設計公司ARM，股價升5.8%。另外，蘋果公司（AAPL）周二舉行發布會，股價偷步升3%。熱炒股特斯拉(Tesla)勁升12.5%。

展望後市，高盛、德銀兩大行力挺股市前景，認為從歷史經驗來看，美國股市近期的回調可能已接近尾聲。

石油出口國組織(OPEC)料全球原油需求加速下跌，新冠肺炎確診個案上升，導致經濟復甦放緩，打擊了油市需求前景。消息人士稱，盡管油價下跌，石油輸出國組織（OPEC）及其盟友俄羅斯，不大可能在本周會議進一步減產作出決定。油價續軟，紐約期油跌0.2%，報37.26美元。

聯儲局議息前夕，美元滙價偏軟，金價輕微高收。紐約12月期金收市升0.8%，報1963.7美元。

責任編輯：柯志宏

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