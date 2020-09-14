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【蘋果發布會】郭明錤料iPhone 12最快10月量產 供應商股價上漲空間有限

即市財經 23:50 2020/09/14

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郭明錤料iPhone 12系列10月才會量產，預計不會於9月15日的發布會亮相。

蘋果（美：AAPL）秋季發布會即將舉行，有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，近期蘋果可能會发表的新產品包括iPhone 12系列、iPad Air與Apple Watch。他估計iPhone 12系列量產出貨時間最快為10月上旬 ，iPad Air、Apple Watch則為9月中旬。考慮到產品量產出貨時間，料9月15日的新產品发表會將會有新iPad Air與新Apple Watch，而不會有iPhone。

郭明錤預期， iPhone 12系列包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro與6.7吋的iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G。iPhone 12、iPhone 12 Max量產出貨時間為10月上旬、中旬，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則10月下旬出貨。

郭明錤又指，不預期Apple新產品发表將顯著推升大部分蘋果供貨商的股價，正向看待Apple與大部分供貨商的長期展望，但建議投資人須注意風險，包括新產品需求、美國總統選舉、中美沖突與新冠肺炎。

蘋果將於美國時間周二上午10時（香港時間9月16日凌晨1時）舉行秋季發布會，外界預測發布會將以Apple Watch及iPad為主。

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編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone Apple Watch iPad 5G

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