  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 21:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蘋果發佈會】郭明錤料蘋果iPhone 12最快10月才量產

即市財經 21:10 2020/09/15

分享：

郭明錤料iPhone 12系列10月才會量產，預計不會於9月15日的發布會亮相。

蘋果（美：AAPL）秋季發布會本港時間周三凌晨1時舉行，有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，近期蘋果可能會發表的新產品包括iPhone 12系列、iPad Air與Apple Watch。他估計iPhone 12系列量產出貨時間最快為10月上旬 ，iPad Air、Apple Watch則為9月中旬。

有新iPad、新Apple Watch　無新iPhone

蘋果發佈會全城期待，郭明錤指，考慮到產品量產出貨時間，料9月15日的蘋果新產品發佈會將會有新iPad Air與新Apple Watch，而不會有新iPhone。

郭明錤預期， iPhone 12系列包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro與6.7吋的iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G。iPhone 12、iPhone 12 Max量產出貨時間為10月上旬、中旬，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則10月下旬出貨。

郭明錤又指，不預期Apple新產品發佈將顯著推升大部分蘋果供貨商的股價，正向看待Apple與大部分供貨商的長期展望，但建議投資人須注意風險，包括新產品需求、美國總統選舉、中美沖突與新冠肺炎。

相關文章：

【蘋果發佈會】科企本周輪流發布新品　Sony A7C打頭陣　Apple Event、PS5、FB VR接力（附傳聞產品圖）

【中美角力】華為禁令915生效　蘋果同日發布新產品贈興？（第二版）

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解：https：//bit.ly/2RcF6ig

編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone Apple Watch iPad 5G

上一篇文章

【美國經濟】 美國8月工業產出按月升0.4%遜預期 進口物價按年跌1.4%

下一篇文章

【債券通】港交所註冊「新債易」　擬為債券通「南向通」鋪路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【新股IPO】明源雲909首日招股　暫錄613億元孖展超購逾98倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909首日招股　暫錄613億元孖展超購逾98倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　錄得930億　超購逾531倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　錄得930億　超購逾531倍（不斷更新）