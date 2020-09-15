【蘋果發佈會】郭明錤料蘋果iPhone 12最快10月才量產

▲ 郭明錤料iPhone 12系列10月才會量產，預計不會於9月15日的發布會亮相。

蘋果（美：AAPL）秋季發布會本港時間周三凌晨1時舉行，有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，近期蘋果可能會發表的新產品包括iPhone 12系列、iPad Air與Apple Watch。他估計iPhone 12系列量產出貨時間最快為10月上旬 ，iPad Air、Apple Watch則為9月中旬。

有新iPad、新Apple Watch 無新iPhone

蘋果發佈會全城期待，郭明錤指，考慮到產品量產出貨時間，料9月15日的蘋果新產品發佈會將會有新iPad Air與新Apple Watch，而不會有新iPhone。

郭明錤預期， iPhone 12系列包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro與6.7吋的iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G。iPhone 12、iPhone 12 Max量產出貨時間為10月上旬、中旬，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則10月下旬出貨。

郭明錤又指，不預期Apple新產品發佈將顯著推升大部分蘋果供貨商的股價，正向看待Apple與大部分供貨商的長期展望，但建議投資人須注意風險，包括新產品需求、美國總統選舉、中美沖突與新冠肺炎。

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編輯：陳健婷