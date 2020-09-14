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【新股IPO】SaaS概念股明源雲招股 影子股年內幾乎全綫倍升

即市財經 22:55 2020/09/14

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明源雲周二至周五招股，公司主要向房地產企業提供SaaS產品及ERP企業服務。

內房軟件解決方案供應商明源雲 （新上市編號：00909） 將於周二（15日）至周五（18日）招股。事實上，明源雲雖然主要服務中國房地產開發商及房地產產業鏈，但核心為一間科技公司，主營ERP（企業資源管理）解決方案及SaaS（軟件即服務）產品，近年無論香港、美國市場，SaaS概念股均受市場熱捧，本港SaaS概念股也錄不俗升幅。

明源雲招股重點

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根據明源雲招股資料，今年首季SaaS產品收入按年急升66%至1.3億元（人民幣，下同），貢獻總收入51%；ERP解決方案收入1.24億元，按年升6%，貢獻總收入49%。明源雲近年SaaS產品收入貢獻逐年提升，2017年至2019年分別為31%、36%、40%。

本港SaaS概念股火熱，年內幾乎全綫股價倍升，尤其微盟 （02013） 年內累升2.4倍，中國有贊 （08083） 累升2.13倍，金蝶國際 （00268） 累升1.35倍，移卡 （09923） 6月上市至今也已累升2.1倍。

若仔細對照，明源雲業務與金蝶國際業務最為相似，不過金蝶客戶不限於房地產行業。從金蝶8月公佈的中期業績，企業資源管理（ERP）計劃業務上半年收入按年下降37%，經營利潤由盈轉虧。金蝶近年已積極轉型，集中發展和推廣訂閱式雲產品，並停止銷售部分企業資源管理軟件許可產品。事實上，不少ERP公司均處於向雲業務轉型階段，明源雲ERP解決方案收入貢獻逐年下降，也符合行業發展趨勢。

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編輯：陳健婷

香港股票 IPO 微盟集團（02013） SaaS 中國有贊（08083） 金蝶國際（00268） 移卡（09923）

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