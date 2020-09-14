【恒馳恒大】恒大汽車擬集資最多30億元 配股價較周一收市價折讓兩成

外電報導，近期才易名的恒馳電動車生產商恒大汽車(00708)，宣布配股集資最多30億元。集團計劃以每股22.65元，配售8834萬股集資最多20億元，配股價較周一收市價28.3元呈兩成折讓。同時，恒大汽車亦可額外再配售4417萬股另籌10億元。

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宣布配股之前，恒大汽車亦以集中資源發展電動車為理由，以4,754萬人民幣轉讓旗下物管業務，予同系的物管公司金碧物業。

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