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【航空告急】香港航空擬再推機師無薪假計劃　相當於減薪六成

即市財經 22:06 2020/09/14

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香港航空擬計劃向機師及副機師提出無薪假計劃，由10月1日至明年3月31日，維時半年。

全球新冠肺炎疫情反覆，航空業復甦未有期。繼國泰航空 （00293） 指架構重組是無可避免後，早於2月已裁員的香港航空（Hong Kong Airlines），擬再向機師提出減薪及無薪假計劃。本報已向香港航空查詢，但暫未獲回覆。

據香港航空內部信指，香港航空擬計劃向機師及副機師提出無薪假計劃，由10月1日至明年3月31日，維時半年。內部信中亦指，機師將會減薪60%，津貼金額亦會減少。

消息指，為期半年的機師無薪假計劃，當中有4個月為無薪假，意味無薪假計劃相當於減薪60%。

香港航空早前要求地勤人員在2月17日至6月30日期間，每月放最少2周無薪假或選擇每周工作3天。

香港航空在首輪「保就業」計劃中，獲批工資津貼7,712萬元，承諾僱員人數2,940人。港航旗下香港航空訓練中心有限公司獲16.2萬元工資津貼，承諾僱員人數6人。

更多【航空告急】消息

相關文章：【國泰危機】國泰客運量連續5個月跌99%　架構重組無可避免

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疫情 裁員 航空業 無薪假 國泰航空（00293） 航空 機師 保就業 香港航空 國泰航空

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